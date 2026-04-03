Nothing Headphone (a) : Un look familier pour beaucoup moins cher

Ce casque Nothing Headphone (a), toujours aussi atypique, est plus cohérent que son grand frère.



Nothing revient sur un terrain plus confortable pour sa deuxième tentative de casque circum-aural (over-ear). En 2025, le Headphone (1) s’était frotté aux poids lourds de chez Bose et Sony dans le haut du panier tarifaire ; cette année, le Headphone (a) propose une forme et des fonctions similaires, mais pour la moitié du prix.

Pour cette version, la firme n’a pas fait appel au spécialiste du son KEF pour l’aider sur les réglages, préférant faire cavalier seul. Quelques fioritures ont été supprimées pour contenir les coûts, et les matériaux sont un peu moins luxueux — mais le style, déjà distinctif, a sans doute franchi un nouveau palier. Enfin, si vous aimez le rose. Est-ce la recette du succès, ou s’est-on perdu en chemin ?

Design et fabrication : une touche de couleur

Nothing a vraiment élargi sa palette de couleurs pour 2026, intégrant le rose et le jaune aux côtés des traditionnels noir et blanc. Seule la version noire possède des sections rectangulaires assorties, les trois autres conservant une finition gris pâle. Sur notre exemplaire de test blanc, cela fait ressortir les éléments de manière percutante. Ils se démarquent nettement de la masse, quelle que soit la couleur choisie — que l’on aime ou pas est une question de goût personnel.

Les arceaux qui relient les oreillettes au bandeau sont les seuls points de contact encore en métal, mais le mélange de plastiques mats et brillants utilisés ailleurs ne fait pas “cheap” pour autant. Rien ne cliquette et les différents axes de réglage ne tremblent pas. On peut toujours faire pivoter les oreillettes à 90 degrés pour les porter autour du cou. Le réglage coulissant de l’arceau est peut-être moins fluide, mais le rembourrage des coussinets est généreux. Ils sont assez larges et profonds pour que mes oreilles ne se sentent jamais compressées.

Ils ne pèsent que 20 g de moins que le Headphone (1), mais c’est suffisant pour faire une différence positive sur le confort. La force de serrage reste bien dosée et, une fois ajusté, le casque ne bouge pas sur la tête pendant la marche.

Nothing aurait pu faire l’impasse sur une certification IP pour réduire les coûts, mais on retrouve la même norme IP52 que sur le modèle supérieur. Concrètement, ils résisteront à une séance de sport et peuvent être essuyés avec un chiffon humide, mais doivent rester loin de l’eau.

Fonctionnalités et batterie : tout par boutons

Oubliez l’étui de transport rigide et luxueux : vous n’aurez ici qu’une simple housse souple. Elle est faite de matériaux recyclés mais, honnêtement, elle fait bas de gamme — on n’est pas loin du toucher d’un sac poubelle. Il y a au moins un séparateur à l’intérieur pour éviter que les câbles (Jack 3,5 mm et USB-C inclus) ne rayent le casque.

Les ports se situent à côté de l’interrupteur d’alimentation sur l’oreillette droite, comme sur le modèle 1. Les deux paires partagent des commandes physiques identiques, ce qui est un excellent point : on adorait la façon dont les formes et les types d’interaction permettaient de mémoriser facilement quelle touche faisait quoi.

On retrouve la molette à faire tourner pour le volume, à presser pour lecture/pause, et à maintenir pour basculer entre la réduction de bruit (ANC) et le mode transparence. Le petit bouton à bascule permet de passer les pistes ou de faire des retours/avances rapides. Enfin, le bouton traditionnel sur l’extérieur de l’oreillette permet d’invoquer l’assistant vocal ou de changer de mode d’égalisation (EQ). Il peut aussi servir de déclencheur photo ou de raccourci vers l’application Spotify ou l’ “Essential Space” sur un smartphone Nothing.

Côté connectivité, le Bluetooth 5.4 est d’une stabilité exemplaire. L’appairage est ultra-simple grâce au Google Fast Pair, et le support multipoint permet de jongler entre téléphone et ordinateur sans accroc.

On perd toutefois quelques fonctions par rapport au Headphone (1), notamment le suivi de la tête pour l’audio spatial ou la détection de port (le casque ne s’arrête pas seul quand on le retire). En revanche, la batterie écrase totalement l’ancienne génération : là où le modèle 1 plafonnait à 35h avec ANC, on atteint ici environ 75 heures, et même 135 heures sans réduction de bruit. C’est colossal.

Interface : L’application Nothing X

L’application compagnon Nothing X est maintenant bien rodée. La mise en page est claire : les réglages majeurs (ANC, audio spatial) sont accessibles dès l’écran d’accueil. On y trouve aussi les suspects habituels : personnalisation des commandes et un amplificateur de basses — qui, honnêtement, en fait un peu trop. Au-delà du niveau 1, les graves commencent à écraser les médiums.

Il est plaisant de voir revenir l’égalisation avancée (EQ 8 bandes) que Nothing avait pourtant simplifiée sur ses écouteurs d’entrée de gamme Ear (a). C’est un vrai plus pour ceux qui veulent affiner leur son.

Qualité sonore et réduction de bruit : un cran en dessous

Bien qu’il possède le même nombre de micros, le Headphone (a) n’est pas aussi efficace que son grand frère pour filtrer les distractions. Les grondements sourds (transports) sont bien gérés, mais les voix passent plus facilement.

Concernant le son, les haut-parleurs de 40 mm (réglés en interne cette fois) adoptent une courbe en “V” qui plaira au plus grand nombre. Il y a de l’énergie, mais on perd un peu en clarté globale. Les médiums manquent de “mordant” et les fréquences très hautes peuvent parfois être agressives. La scène sonore n’est pas non plus très large.

Cependant, est-il juste d’exiger la précision d’un casque à 300 € quand on en paie la moitié ? Pas vraiment. Face à ses concurrents directs dans cette gamme de prix, le Headphone (a) n’est jamais loin des meilleurs.

Verdict : Nothing Headphone (a)

Nothing a maintenant l’habitude de décliner ses modèles phares en versions plus abordables, et ce Headphone (a) est une réussite. Il conserve l’essentiel de l’expérience du Headphone (1) — look distinctif et commandes ergonomiques — pour moitié prix. La qualité audio et l’ANC ne s’effondrent pas, et l’autonomie devient même l’une des meilleures du marché.

