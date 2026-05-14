La Swatch x Audemars Piguet Royal Pop sera-t-elle une édition limitée ?

Swatch affirme que la Royal Pop ne sera pas limitée, mais une réponse ambiguë laisse entendre que la collection pourrait ne pas durer éternellement…

Swatch a confirmé que la Royal Pop ne sera pas une édition limitée. Cependant, sa réponse soulève plus de questions qu’elle n’en résout. Sur Instagram, sous la vidéo officielle du lancement, un abonné a posé directement la question : « Est-ce que les quantités seront limitées ? ». Swatch a répondu : « Non. Mais rien ne dure éternellement. Dans l’ADN de Swatch, la seule chose qui ne change jamais, c’est que tout change tout le temps. »Interprétez cela comme vous le souhaitez !

La première partie est assez claire. Pas d’édition limitée, ni de pénurie artificielle. Cela correspond à ce que nous avons vu précédemment. La MoonSwatch a été lancée il y a quatre ans et se trouve toujours en rayon aujourd’hui. Il en va de même pour la Blancpain x Swatch Scuba Fifty Fathoms. Toutefois, Omega et Blancpain font partie de la famille Swatch Group ; il n’y a donc aucune pression externe pour fixer une date de fin.

Le cas d’Audemars Piguet est différent. AP est indépendant du groupe Swatch. Cette relation extérieure pourrait introduire un calendrier différent, dicté par une licence à durée déterminée. Mais pour l’instant, cela relève de la pure spéculation. Alors, que signifie réellement « rien ne dure éternellement » ? Première lecture : les modèles actuels de Royal Pop finiront par être retirés du marché pour être remplacés par de nouvelles variantes. Une autre : la collaboration elle-même a une durée de vie limitée. Les deux options semblent plausibles, et il est presque certain que Swatch a fait exprès de laisser planer le doute.

Swatch se montre ici délibérément taquin (ce qui colle parfaitement à son image de marque) et ne compte pas donner d’explications claires. Mais le message suffit à rassurer les acheteurs anxieux : ne paniquez pas, vous avez du temps. Ne partez simplement pas du principe qu’elles seront disponibles indéfiniment.

Combien de temps ? Honnêtement, personne ne le sait. Six mois, un an, plus longtemps ? Tout n’est que supposition à ce stade. Il semblerait que même le PDG de Swatch, Nick Hayek Jr, n’ait pas la réponse. Selon Le Figaaro, il aurait déclaré : « Il n’y a pas de chiffre que nous fixons et communiquons aux gens. Peut-être huit mois, ou dix-huit ? »

La collection Swatch x Audemars Piguet Royal Pop sera disponible le 16 mai dans les boutiques Swatch, au prix de 380 € pour les montres à gousset de style Lépine, et 400 € pour les deux modèles de style Savonnette.