Mise à jour majeure pour les enceintes JBL Xtreme et Go

Les excellentes enceintes Bluetooth Xtreme et Go de JBL viennent de bénéficier d’une mise à jour majeure.

JBL lance une version largement améliorée de ses gammes d’enceintes Xtreme et Go, tout en dévoilant un nouveau micro karaoké doté d’IA. JBL fait monter en gamme ses enceintes Bluetooth les mieux notées : les Xtreme 5 et Go 5 arrivent aujourd’hui sur le marché avec d’importantes améliorations.

La JBL Xtreme 5 : Puissance et Intelligence

Le modèle Xtreme 5, plus imposant, succède à la quatrième génération et constitue une « amélioration notable » selon le fabricant audio. On note une augmentation de 10 % des performances de basses, bien que le volume sonore global soit plus bas. Les composants internes ont été revus : un double tweeter et un caisson de basses (subwoofer) assurent désormais l’essentiel du travail, tout en minimisant la distorsion à volume élevé. Elle intègre également un nouveau mode SmartEQ alimenté par l’IA qui « Adapte automatiquement les paramètres sonores pour optimiser la musique ou la voix — afin de garantir la meilleure expérience, que vous écoutiez les derniers épisodes de vos podcasts ou votre playlist préférée. » Ce modèle est proposé à environ 385 € et sera disponible dès le mois d’avril.

La JBL Go 5 : Performance à petit prix

À l’autre extrémité de la gamme de prix, la JBL Go 5 coûte environ 35 €). Elle offre elle aussi un gain de 10 % de puissance sonore et des basses plus profondes. On y découvre le nouveau système d’appairage AirTouch, plus simple, qui permet de connecter deux enceintes en les tapotant l’une contre l’autre. L’autonomie a été portée à 8 heures, avec la possibilité d’ajouter 2 heures supplémentaires grâce au réglage EQ « Playtime Boost ».

Innovation Karaoke : Le micro EasySing

L’entreprise lance également le nouveau micro EasySing qui « transformera les enceintes PartyBox en machines de karaoké instantanées ». Sa technologie de suppression de voix par IA permet de supprimer le chanteur principal (ou simplement de baisser son volume) tout en proposant divers effets vocaux. Ce micro est disponible dès maintenant au prix de environ 150 €.