Ces casques polyvalents pourraient vous offrir les appels les plus clairs de l’histoire

Le duo Jabra Evolve3 semble maîtriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les nouveaux venus de chez Jabra ressemblent à des casques conçus pour la musique plutôt qu’à du matériel de bureau. Ne vous laissez pas tromper par l’absence de micro-perche à l’ancienne : le modèle supra-auriculaire Evolve3 75 et le modèle circum-auriculaire Evolve3 85 sont des casques professionnels en mode “furtif”.

Chacun embarque plusieurs micros et une nouvelle technologie d’apprentissage profond (deep learning). Celle-ci promet de supprimer les distractions sonores environnantes et de préserver votre voix lors des appels mieux que n’importe quel rival du secteur — tout en accompagnant votre quotidien en musique aussi efficacement qu’une grande marque audio grand public. Les prix sont à l’avenant, venant concurrencer les modèles phares de chez Sony ou Bose lors de leur sortie en mars.

Un design moderne et minimaliste

La gamme Evolve3 remplace l’ancienne série Evolve2, qui était très marquée “business”. Les nouveaux modèles sont beaucoup plus fins et légers, mêlant plastiques doux au toucher, métal et tissu pour une apparence plus moderne. L’Evolve3 85 possède des oreillettes pliables et est livré avec un étui de transport compact, ce qui en fait un excellent choix pour les voyages et les trajets quotidiens, en plus des heures de bureau.

Technologie et Intelligence Artificielle

Les deux modèles bénéficient de la réduction adaptative du bruit — qui ne se coupe pas pendant les appels, contrairement à certains concurrents — et de la version Jabra du son spatial. Cette technologie s’applique également aux appels pour les rendre plus naturels. La connectivité se fait via le Bluetooth LC3. En 2026, impossible d’échapper à l’IA : ils fonctionnent donc parfaitement avec les assistants intelligents et seraient capables de capturer 96 % des commandes vocales avec précision.

Autonomie et durabilité

Côté endurance, l’Evolve3 85 promet jusqu’à 120 heures d’écoute musicale par charge, ou 25 heures d’appels. Les deux modèles disposent de la charge rapide (10 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge), et des versions avec charge sans fil intégrée sont disponibles. Point positif pour l’environnement : les batteries sont remplaçables.

Entre usage pro et grand public

Il ne s’agit pas tout à fait d’un retour de Jabra vers le grand public ; l’entreprise a cessé de vendre ses écouteurs de sport en 2024 pour se concentrer sur les casques d’entreprise et le matériel de conférence. L’aspect professionnel est ici très soigné, avec un adaptateur Bluetooth pré-appairé inclus pour une connexion sécurisée et une application dédiée à la gestion à distance. Cependant, l’application mobile Jabra Plus a été refaite pour les utilisateurs individuels, offrant des commandes d’égaliseur plus avancées et la possibilité d’ajuster la réduction du bruit du vent.

Prix et disponibilité

La gamme Jabra Evolve3 est en vente en noir ; une version “Warm Grey” arrivera plus tard en avril.