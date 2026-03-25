La Razer Viper V4 Pro améliore un favori des joueurs pro dans tous les bons domaines

Le favori des pros de l’Esport est désormais plus léger, plus rapide et plus précis.

Étant donné que l’ancienne était régulièrement citée comme la souris de jeu utilisée par le plus grand nombre de joueurs professionnels d’esport, on ne blâmerait pas Razer de jouer la sécurité avec la Viper V4 Pro. Le dernier “rongeur” sans fil de la firme n’est pourtant pas une simple amélioration des spécifications, ayant perdu du poids et accéléré dans presque tous les aspects.

Le “scrolleur” symétrique pour droitier débarque avec une version encore plus intelligente du récepteur sans fil Hyperspeed V2 que l’on a adoré sur la Deathadder V4 Pro. Son antenne a été retravaillée pour une meilleure connectivité, ainsi que le support pour un véritable taux d’interrogation (polling rate) sans fil de 8000 Hz. Combinée au capteur optique 50K de 3ème génération de Razer, la nouvelle souris promet d’être jusqu’à 2,5 fois plus rapide en latence de mouvement que la Viper V3 sortante. En gros, quelle que soit la vitesse à laquelle vous pouvez lancer cette chose à travers votre bureau, elle suivra toujours.

Razer est également passé aux commutateurs (switches) de souris optiques de quatrième génération, qui promettent une latence de clic plus faible tout en conservant le retour physique que l’on n’obtient qu’avec des commutateurs mécaniques. Si cela ressemble à un tir direct de sommation contre la Logitech Pro X2 Superstrike, vous n’avez pas tort : l’outsider a fait tourner les têtes avec ses clics haptiques, mais les moteurs de vibration qui tremblent pour indiquer une entrée n’ont pas été au goût de tous. La Viper V4 Pro offre également une répartition du poids de 50:50, plutôt que la Logitech qui est lourde sur le dessus.

D’autres améliorations générationnelles incluent une réduction de poids de 9 % par rapport à la Viper V3 Pro, ce qui signifie qu’elle ne pèse désormais que 49 g. L’autonomie de la batterie est évaluée à un exceptionnel 180 heures à un taux d’interrogation sans fil de 1000 Hz, plus du double de ce que l’ancienne Viper pouvait gérer. Elle chutera radicalement si vous insistez sur le 8000 Hz, mais devrait toujours avoir besoin d’être branchée moins souvent qu’auparavant.

Quiconque est allergique au logiciel de personnalisation de bureau Synapse de Razer sera également heureux d’apprendre que la Viper V4 Pro sera parmi les premières souris pouvant être configurées à l’aide de “Synapse Web”. La nouvelle interface basée sur le navigateur fera le même travail que la version Windows, vous permettant d’apporter des modifications instantanées aux paramètres sans avoir à faire fonctionner un programme en permanence en arrière-plan.

Les joueurs cherchant à mettre à jour leur surface de glisse de souris en même temps que le rongeur lui-même voudront également jeter un œil à la gamme rafraîchie de tapis de souris Gigantus. Le Gigantus V2 Pro peut être obtenu avec cinq versions différentes de la mousse Glidecore exclusive à Razer, offrant aux joueurs un choix d’indices de vitesse (ou la quantité de friction que vous ressentez en lançant votre souris sur votre bureau) pour correspondre à leur style de jeu. La conception anti-gauchissement possède des bords cousus à profil bas qui n’accrocheront pas vos poignets, tandis que la surface a été testée pour garantir un suivi parfait au pixel près en utilisant des capteurs de souris optiques.

Il est disponible en une seule taille – 500 x 480 mm – et uniquement en noir, avec le logo ouroboros de Razer dans un coin et une étiquette avec code couleur indiquant l’indice de vitesse au coin opposé.