Voici la dernière montre “hype” de G-Shock avec Joshua Vides

Deux ans de préparation, deux montres valant la peine d’être possédées – la collection G-SHOCK x Joshua Vides est le “drop” d’art le plus portable de l’année.

G-Shock a lancé une collaboration en édition limitée avec l’artiste graphique Joshua Vides et il se pourrait que ce soit l’une des meilleures montres G-Shock à ce jour. La collection présente deux montres qui apportent son esthétique distinctive dessinée à la main à deux silhouettes classiques de G-Shock. Le partenariat produit deux modèles frappants : la DW-5600JV-7 et la DW-6900JV-1. Les deux sont disponibles dès maintenant.



Joshua Vides est connu pour son concept « De la Réalité à l’Idée » (Reality to Idea), un style qui brouille la ligne entre l’illustration et la vie réelle. Son langage visuel est enraciné dans les bandes dessinées et l’art en deux dimensions, et cette influence est partout sur ces montres. Les deux modèles utilisent une palette noir et blanc austère. Des techniques d’impression multi-angles font ressembler les montres à des croquis en trois dimensions – des dessins plats en quelque sorte ramenés à la vie sur votre poignet.



La DW-5600JV-7 se présente en blanc brillant avec des accents noirs audacieux sur le bracelet, le boîtier et le cadran. On dirait véritablement que quelqu’un a dessiné sur du papier. La DW-6900JV-1 inverse le scénario avec une finition noire mate et des rayures blanches qui suivent les contours de la montre.

Les détails sont impressionnants. Des étiquettes de fonction manuscrites entourent le cadran. Le cône de signalisation signature de Vides est caché dans l’affichage du rétroéclairage LED. Un fond de boîtier personnalisé porte sa signature. Les deux montres sont livrées dans un emballage griffé, ce qui leur donne l’air de véritables objets de collection dès l’instant où vous ouvrez la boîte.



Les deux sont en tout point la G-Shock à laquelle vous vous attendriez en dessous. Elles offrent une résistance aux chocs, une étanchéité de 200 mètres, un chronomètre, un compte à rebours, une alarme et un rétroéclairage LED. Joshua Vides lui-même a qualifié le projet de travail de passion (labour of love). « Presque deux ans de travail », a-t-il déclaré, « je suis fier de présenter finalement le produit final dans mon jardin, à Los Angeles. »

Les deux versions sont excellentes, bien que, pour moi, la DW-5600JV-7 blanche soit celle qui sort du lot. La finition brillante et le travail de ligne noire ressemblent vraiment à de l’encre sur du papier. C’est la plus saisissante visuellement des deux.

Cela me rappelle les récentes séries Origami et Manga, qui ont toutes deux été massivement populaires.

La collection G-Shock x Joshua Vides est disponible dès maintenant, au prix de 159 € pour les deux modèles.