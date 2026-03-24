On a testé les Samsung Galaxy Buds4 Pro

Les alternatives aux AirPods de dernière génération n’ont cependant pas autant de sens pour les propriétaires d’autres téléphones. Ces écouteurs métalliques minimaux sont parfaits pour votre téléphone Samsung.

On ne dit pas que l’équipe de design de Samsung écoutait Judas Priest en boucle en concevant les Galaxy Buds4 Pro, mais les nouveaux écouteurs sans fil ont définitivement adopté le métal pour 2026.

Le nouveau look épuré, révélé aux côtés de la gamme de smartphones Galaxy S26 lors du dernier événement Unpacked de la firme, est un véritable départ par rapport aux Galaxy Buds 3 Pro angulaires et illuminés. Les changements par rapport au modèle sortant ne sont cependant pas que superficiels : les commandes tactiles ont été améliorées et une configuration à double haut-parleur rehaussée promet des basses plus musclées.

Ce sont des concurrents directs pour les AirPods Pro 3 d’Apple. Et comme Sony a introduit les étonnamment bons WF-1000XM6, tout n’est pas gagné d’avance. Y a-t-il assez ici pour impressionner tout le monde, ou seuls les propriétaires de téléphones Samsung doivent-ils postuler ?

Design et fabrication : retour aux sources

Les Buds3 Pro de l’année dernière avaient fait tourner les têtes avec leurs tiges en forme de lame et leurs bandes LED ; leur successeur est devenu beaucoup plus minimaliste, abandonnant l’éclairage de type “gamer” et optant pour une forme plus douce qui ne vous coupera pas juste en les regardant. Le gris acier (Gunmetal) est également remplacé au profit du noir, tandis que notre unité de test blanche a une finition satinée presque perlée. Il existe également une édition “Pink Gold” (Or Rose), exclusive à la boutique en ligne de Samsung.

Les tiges, qui singent les AirPods, portent désormais des plaques de protection en aluminium, sans aucun logo et avec une finition brossée qui s’est avérée jusqu’ici insensible aux traces de doigts. Ces minuscules grilles métalliques qui dissimulent les microphones de réduction de bruit n’ont pas encore été obstruées par la poussière ou d’autres saletés. On trouve qu’ils ont l’air élégants, même si on n’est pas personnellement pas fan des écouteurs de style “tige”.

Samsung a peaufiné la forme des boîtiers des haut-parleurs cette année, dans le but de permettre aux Buds4 Pro de s’adapter solidement à une plus large gamme de formes et de tailles d’oreilles – ce avec quoi la paire sortante avait du mal. Nous avons dû passer au plus petit jeu d’embouts en silicone inclus, car les “Medium” installés par défaut étaient trop grands, mais à partir de là, les écouteurs sont restés verrouillés en place, même pendant un jogging. Les embouts se clipsent avec un mécanisme propriétaire, vous ne pouvez donc pas simplement acheter des remplaçants génériques.

L’indice de résistance IP57 reste inchangé par rapport à l’année dernière, ce qui signifie que les averses de pluie et les chutes accidentelles sur des sentiers poussiéreux ne seront pas un désastre. Cela ne s’applique qu’aux écouteurs eux-mêmes, le boîtier de charge n’ayant aucun type d’indice de protection.

Le boîtier a également reçu un rafraîchissement de design, troquant le design à clapet étroit de la paire sortante pour un couvercle plus large qui vous donne plus d’espace pour insérer et retirer les écouteurs. On apprécie qu’il conserve le couvercle transparent teinté pour 2026, et sa taille compacte se glisse parfaitement dans une poche.

Fonctionnalités et batterie : pincez-moi

Les écouteurs à tiges battent les “boutons” pour les commandes, vous offrant de quoi pincer sans enfoncer davantage les embouts dans vos conduits auditifs. Samsung a creusé les surfaces tactiles pour les Buds4 Pro, les rendant plus faciles à trouver au toucher. On a également constaté qu’elles réduisaient les activations accidentelles lors du réglage de l’ajustement, n’étant présentes que sur un seul côté de la tige plutôt que sur les deux.

Vous disposez des gestes habituels de pincement simple, double et triple pour lire et sauter des pistes, tandis que le glissement vers le haut et le bas contrôle le volume. L’action de pression prolongée est personnalisable via l’application Wearable de Samsung. Ou vous pouvez renoncer à appuyer sur quoi que ce soit, au profit des commandes gestuelles et vocales. Dire “Hey Bixby” réveille l’assistant intelligent lorsqu’il est jumelé à un smartphone Galaxy pour mettre en pause et sauter des chansons, tandis que hocher et secouer la tête peut accepter ou refuser des appels entrants. Des appels au cours desquels votre voix semble brillamment claire, grâce au support Bluetooth à bande super large. Le bruit du vent n’était pas vraiment un problème non plus lorsque j’étais à l’extérieur.

Les autres bonus incluent le streaming haute qualité 24 bits/96 kHz via le codec SSC de Samsung (lors de l’utilisation d’un smartphone Samsung), la possibilité de capturer de l’audio à 360 degrés lors du tournage de vidéos (lors de l’utilisation d’un smartphone Samsung) et d’obtenir une traduction en temps réel via la fonction Interprète de Galaxy AI (lors de l’utilisation d’un smartphone Samsung). Commencez-vous à voir un schéma ici ? La traduction prend en charge une liste de langues plus longue que celle de l’année dernière, au moins, et pourrait être pratique pour les voyageurs fréquents.

On a été un peu déçu que Samsung n’ait pas boosté l’autonomie de la batterie par rapport aux anciens Buds3 Pro, ce qui signifie que vous obtenez toujours environ six heures d’écoute avec la réduction de bruit activée ; comptez une heure de plus avec l’ANC désactivé, et une heure de moins si vous utilisez également le codec SSC. Le boîtier reste bon pour quelques recharges complètes avant d’être lui aussi à sec. Il dispose de la charge sans fil en standard, vous permettant de chiper un peu de charge à un smartphone compatible.

Interface : vous le portez bien

Quiconque utilise un téléphone Samsung avec une version récente de OneUI trouvera les fonctionnalités clés et les commandes des Buds4 Pro dans l’écran des paramètres Android. L’appairage est également transparent, une invite apparaissant à l’écran dès que vous ouvrez le boîtier pour la première fois à proximité de votre appareil Galaxy.

On aime aussi beaucoup pouvoir vérifier les niveaux de batterie restants et changer les paramètres de réduction de bruit depuis le menu déroulant des Paramètres Rapides, simplement en maintenant enfoncé le curseur de volume. Rejoindre une diffusion Auracast se fait également facilement via le menu Bluetooth.

Pour tout le reste, et pour quiconque possède un smartphone Android différent (ou un iPhone), vous devrez télécharger l’application Galaxy Wearable. Elle contient tout ce que vous attendez, de la personnalisation des commandes à une série de préréglages d’égalisation (plus un égaliseur multibande avec profils personnalisés), la fonction “Localiser mes écouteurs”, un test d’ajustement des embouts et des interrupteurs pour des choses comme la détection vocale. Cette dernière bascule de l’ANC à la transparence lorsque vous commencez à bavarder, de sorte que vous n’avez pas besoin de retirer les écouteurs pour tenir une conversation.

L’application ne rajoute cependant qu’un certain nombre de fonctionnalités, vous passez donc à côté de beaucoup de choses en ne jumelant pas les Buds4 Pro avec un combiné Galaxy.

Qualité sonore et réduction de bruit : le camp des basses

Ils conservent le même nombre de microphones de réduction de bruit que l’année dernière, mais certaines améliorations d’algorithmes visent à donner aux Buds4 Pro un avantage en matière d’ANC. Lors de nps tests, ils ont fait un bon travail pour atténuer le monde extérieur, avec un mode adaptatif qui réagissait rapidement aux changements de volume et un mode de transparence au son naturel.

On ne pense pas qu’ils défient les leaders de la catégorie Sony et Bose, les sons de haute fréquence parvenant toujours à passer et un bruit de fond étant plus perceptible lorsqu’ils sont actifs. Les transports publics ont cependant été assez bien gérés, avec des grondements de basse fréquence considérablement réduits. Les ventilateurs de boîtiers d’ordinateurs et les climatiseurs ont été presque réduits au silence également.

Les mises à jour matérielles sont réservées aux drivers. Vous disposez toujours d’une configuration à double haut-parleur et double amplificateur comme l’année dernière, sauf que le woofer est désormais 20 % plus large pour créer des basses plus percutantes. La paire conserve également la fréquence maximale impressionnante de 40 kHz des Buds3 Pro.

Samsung a clairement l’intention de faire écouter les mélomanes via son codec de haute qualité, car ils m’ont envoyé un Galaxy S25 Ultra pour tester les écouteurs. Avec le SSC activé, les Buds4 Pro délivrent un son chaud qui est réglé pour le grand public : les basses sont amples, sans être envahissantes, les voix sont claires et le haut du spectre donne une excellente impression de détail. Parabola de Tool frappe fort sur le refrain, mais on a quand même pu distinguer les instruments individuels.

Les aigus ressortent plus nets que l’année dernière, sans paraître agressifs ou désagréables – même sur des pistes avec des cymbales charleston déjà agressives comme Life’s Too Short de The Qemists. La scène sonore est également assez large pour une paire d’intra-auriculaires.

En passant au Bluetooth standard, les Buds4 Pro perdent définitivement un peu de mordant. Le haut du spectre n’est tout simplement pas aussi précis, et tout semble un peu moins défini en conséquence. Pas au point que les propriétaires de téléphones non-Galaxy ne s’enfuient en courant, mais vous obtenez définitivement la meilleure expérience sur du matériel Samsung.

Verdict Samsung Galaxy Buds4 Pro

À bien des égards, vous regardez la version Android des AirPods Pro 3. Tout comme les écouteurs d’Apple sont à leur meilleur lorsqu’ils sont jumelés à un iPhone, les Galaxy Buds4 Pro ne vous donnent vraiment tout leur potentiel qu’aux côtés d’un appareil Samsung.

C’était vrai pour le modèle de l’année dernière, mais ici Samsung a corrigé le style (qui n’était pas au goût de tout le monde auparavant) et l’ajustement (qui pouvait être problématique). La qualité sonore a également reçu un coup de pouce bienvenu. Les propriétaires de téléphones Galaxy se sentiront comme chez eux ici.

Pour tous les autres, le Sony XM6 offre une réduction de bruit plus efficace et une plus longue autonomie de batterie.

Au final, voici des écouteurs sans fil au son clair qui justifient solidement la possession d’un smartphone Samsung. Les Galaxy Buds4 Pro sont très performants partout ailleurs, mais réservent leurs meilleures fonctionnalités au matériel Samsung.