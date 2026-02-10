STRONG lance son routeur Wi-Fi 7 à 79,99 euros

Accompagné d’une garantie de 4 ans, ce routeur brise les barrières à l’entrée en rendant la technologie de pointe Wi-Fi 7 accessible au plus grand nombre.

Là où le marché réserve habituellement cette norme à des équipements onéreux, le ROUTER BE3600 change la donne : il permet aux utilisateurs de profiter de débits ultra-rapides et d’une connexion plus stable sans compromis sur le budget. Avec ce tarif ultra-concurrentiel, STRONG démocratise véritablement l’accès au très haut débit sans fil de nouvelle génération.

Compatible avec tous les modems du marché, ce nouveau modèle apporte les dernières avancées du Wi-Fi 7 sans changer d’abonnement ni d’équipement : il suffit de le brancher au modem existant via le câble Ethernet fourni. Le ROUTER BE3600 s’adapte à de nombreux besoins du quotidien. Il permet notamment de mettre à niveau une box Internet dont le Wi-Fi est limité aux anciennes générations, sans modifier l’installation existante. Il peut également être ajouté dans une autre pièce ou un autre étage de la maison disposant d’une prise Ethernet afin de créer un point d’accès Wi-Fi 7 performant, idéal pour les espaces qui ne sont pas couverts par le modem principal. Polyvalent et évolutif, il constitue ainsi une solution simple pour améliorer la couverture et la qualité du réseau dans tout le logement.

Avec le ROUTER BE3600, STRONG rend l’accès au Wi-Fi 7 à la fois simple et immédiat. Il suffit de connecter le routeur au modem existant pour profiter instantanément d’une connexion plus rapide, d’une couverture étendue et d’un contrôle renforcé du réseau domestique. Conçu pour s’adapter à tous les foyers modernes, le ROUTER BE3600 offre une solution efficace à la multiplication des appareils connectés et aux usages numériques toujours plus exigeants. Wi-Fi 7 jusqu’à 3600 Mbit/s .

Le ROUTER BE3600 s’appuie sur la norme IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) pour offrir un débit Wi-Fi combiné jusqu’à 3600 Mbit/s. MySTRONG intègre des fonctionnalités pratiques pour la vie de famille : les utilisateurs peuvent mettre en place un contrôle parental, par exemple en limitant l’accès à Internet à certains horaires ou en restreignant l’usage des réseaux sociaux et des services de streaming sur des appareils spécifiques, afin de mieux encadrer la navigation et le temps d’écran.