Yamaha annonce la disponibilité de son casque YH-L500A sur Amazon

Le casque Bluetooth Yamaha YH-L500A, est un modèle design et confortable. Idéal pour les amateurs de musique, de jeu vidéo et de cinéma.



Pesant seulement 265 g pour plus de 20 h d’écoute, avec une écoute prolongée sans fatigue, il est doté de technologies acoustiques inédites tout en offrant une expérience son tridimensionnelle ultra-réaliste, capable de transcender le son stéréo standard.

Avec le son 3D immersif, deux modes de champ sonore (CINÉMA & MUSIQUE) pour une spatialisation qui met en valeur dialogues, effets et ambiance comme dans une salle obscure — quel que soit le format ou l’appareil.

Côté Bluetooth, tablez sur le Bluetooth 5.4 avec multipoint pour connecter 2 appareils simultanément, Qualcomm aptX Adaptive, mode gaming à faible latence et Google Fast Pair pour un couplage ultra-simple.

Le casque YH-L500A est vendu en exclusivité sur Amazon au prix public de 249 €.

