Trek lance le tout nouveau vélo électrique Charter+

La personnalisation rencontre le confort absolu avec le nouveau vélo électrique Charter+ de Trek.

Trek lance le Charter+, une gamme de vélos électriques haut de gamme axée sur le confort, conçue pour améliorer chaque sortie grâce à une série de fonctionnalités intelligentes qui placent le cycliste au premier plan. Que ce soit pour se rendre au travail en ville ou pour partir à l’aventure l’après-midi, cette toute nouvelle gamme offre aux cyclistes plus d’options que jamais pour trouver un vélo qui répond véritablement à leurs besoins quotidiens.

La gamme se décline en plusieurs modèles équipés soit d’un moyeu à vitesses intégrées (IGH), soit d’un dérailleur arrière classique (RD), soit d’une configuration adaptée aux sentiers. Avec trois styles distincts, Charter+ 4, Charter+ 4 Trail et Charter+ 5, les cyclistes peuvent choisir entre un vélo de ville nécessitant peu d’entretien, un vélo d’exploration polyvalent ou un vélo d’aventure adapté aux sentiers.

Le Charter+ facilite la conduite et la recharge grâce à une batterie verrouillable à extraction par le haut, dotée d’une poignée intégrée pour un transport facile. Les cyclistes peuvent retirer leur batterie pour la ranger en toute sécurité ou la recharger facilement pendant leurs déplacements. Tous les modèles Charter+ 4 sont équipés de moteurs Bosch Smart System Performance et d’un couple de 75 Nm, tandis que les modèles Charter+ 5 sont équipés de moteurs Bosch Smart System PX et d’un couple de 90 Nm. Chacun est disponible avec une batterie de 540 ou 800 Wh et peut atteindre une vitesse d’assistance maximale de 25 km/h. Chaque modèle est équipé de garde-boue durables et allongés avec bavettes intégrées, d’un porte-bagages arrière MIK HD et d’attaches latérales MIK, de feux avant et arrière intégrés et d’un feu réglable pour une meilleure visibilité sur certains modèles. Une potence entièrement réglable et une géométrie équilibrée permettent aux cyclistes de passer facilement d’une position confortable et droite à une position plus active. Les cyclistes peuvent également choisir entre un cadre fermé ou ouvert sur la plupart des modèles.

Les modèles Charter+ 5 associent un moyeu à vitesses intégrées Enviolo à un système de changement de vitesse automatique AUTOMATiQ pour une conduite fluide et régulière qui s’adapte automatiquement au terrain et à la vitesse. Les cyclistes définissent une fois pour toutes leur cadence préférée, le système s’occupe du reste.

Les cyclistes connectés peuvent accéder à des fonctionnalités intelligentes telles que le verrouillage, les alertes antivol, les modes de conduite personnalisés et la navigation avancée pour une conduite plus sûre et personnalisée.