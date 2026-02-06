L’excellence suisse rencontre la puissance britannique : Breitling s’associe à Aston Martin F1

Le nouveau partenariat mondial pluriannuel entre Aston Martin et Breitling s’annonce comme une évidence.

Breitling devient le partenaire horloger officiel d’Aston Martin et de l’écurie de Formule 1 Aston Martin Aramco, unissant ainsi deux marques qui, depuis plus d’un siècle, vouent une véritable passion à la vitesse, à la précision et à l’élégance. Ce partenariat mondial pluriannuel débute avec une montre d’exception : le chronographe Navitimer B01 43 Aston Martin Aramco Formula One Team.

L’univers des bolides routiers d’Aston Martin s’accorde parfaitement avec la réputation de Breitling en matière de chronographes robustes, conçus pour les pilotes, les conducteurs et les professionnels exigeants en matière de précision. « Aston Martin conçoit des voitures qui imposent autant leur présence que leurs performances », déclare Georges Kern, PDG de Breitling. « Nous partageons ce même héritage de design iconique : chaque ligne, chaque finition, chaque proportion a une raison d’être. Rien n’est laissé au hasard. »

Lawrence Stroll, président exécutif d’Aston Martin et de l’écurie de Formule 1 Aston Martin Aramco, partage cet avis. « Notre quête d’un titre de champion du monde exige des partenaires à la hauteur de notre ambition. Au-delà d’un héritage commun, nous sommes unis par des valeurs qui guident chacune de nos actions : la précision, le savoir-faire et l’excellence technique. »

La Formule 1 est l’un des sports les plus technologiques au monde, et les marques horlogères concurrentes présentes dans le paddock reflètent souvent cette dimension par des designs résolument modernes et techniques. Breitling, à l’inverse, est réputée pour ses lignes traditionnelles et son style empreint d’héritage. Ce partenariat allait-il pousser la marque vers un territoire plus ouvertement high-tech ? La réponse de Georges Kern a révélé la vision de Breitling en matière d’évolution du design. « L’industrie horlogère est très inspirée par l’industrie automobile », a-t-il déclaré. Il se souvenait d’être passé à vélo devant une vieille Aston Martin vert pistache avec un intérieur en cuir beige – une combinaison de couleurs qui a par la suite inspiré une montre Breitling. « À l’époque, tout était noir ou bleu. Ce cadran vert pistache a connu un succès retentissant, et de nombreuses autres marques ont rapidement suivi. »

Pour Georges Kern, l’influence va bien au-delà de l’esthétique. Il a expliqué que Breitling s’inspire des constructeurs automobiles pour anticiper les tendances à venir, non seulement en matière de design, mais aussi de matériaux et de couleurs, pour les cinq à dix prochaines années. « C’est pour cela que j’aime venir voir les nouvelles voitures et comprendre ce qui va arriver », a-t-il déclaré. Surtout, il a présenté le partenariat avec Aston Martin comme reposant sur trois piliers distincts : l’écurie de Formule 1 à la pointe de la technologie, le pilier de l’héritage bâti autour de produits emblématiques tels que la Navitimer, et Lagonda, la sous-marque d’Aston Martin axée sur le luxe et l’innovation. « Vous trouverez sur le marché trois types de produits très différents », a déclaré Kern, « chacun couvrant un segment. C’est ce qui fait la richesse de ce partenariat. »

La première montre donne le ton. Limitée à 1959 exemplaires (un clin d’œil à la première saison d’Aston Martin en Formule 1), la Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team arbore des touches de vert Racing et de citron vert, couleurs de la livrée de l’écurie, un cadran en fibre de carbone inspiré d’un cockpit de F1 et un boîtier en titane léger, une première pour une Navitimer.

À l’intérieur, on retrouve le Calibre Manufacture 01 de Breitling, un chronomètre certifié COSC offrant une réserve de marche de 70 heures. Vous trouverez plus d’informations sur le site web de Breitling. Le logo Breitling figurera sur la monoplace Aston Martin Aramco et sur les tenues de l’équipe lors de la présentation de l’AMR26 le 9 février, avant ses débuts en piste au Grand Prix d’Australie à Melbourne, du 6 au 8 mars.