Stuff Magazine
More
    AccueilA la une|Hot|OutdoorNavimow lance sa nouvelle gamme de tondeuses robotisées 2026

    Navimow lance sa nouvelle gamme de tondeuses robotisées 2026

    0
    20

    À l’occasion du lancement de sa nouvelle gamme 2026, Segway Navimow, marque n°1 mondiale des tondeuses robotisées sans fil périphérique, dévoile des promotions exclusives. Conçues pour tous les terrains,  ces nouvelles tondeuses allient précision, autonomie et simplicité d’installation.

    Segway Navimow, marque n°1 mondiale en volume de ventes de tondeuses robotisées sans fil périphérique, lance sa nouvelle gamme 2026 et accompagne cette arrivée sur le marché de promotions exclusives. Conçue pour s’adapter aussi bien aux jardins résidentiels qu’aux grands espaces professionnels, cette nouvelle génération intègre les technologies d’automatisation les plus avancées pour garantir une pelouse parfaite, sans installation complexe, quelles que soient les contraintes du terrain.

    Composée de six séries innovantes et 24 nouveautés avec une distribution multi-canal (site Navimow, sites internet, clients spécialistes, grands surface bricolage et jardinerie, distribution spécialisée…) : X4, H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro et Terranox, la gamme Navimow 2026 dépasse les limites actuelles du marché : passages étroits, pentes, pertes de signal sous les arbres ou encore respect du gazon lors des manœuvres.
     
    À l’occasion de ce lancement, Segway Navimow propose des offres de lancement exclusives, disponibles pour une durée limitée chez les revendeurs partenaires.

    Article précédent
    Trek lance le tout nouveau vélo électrique Charter+
    Article suivant
    Moulinex décline la cuisine en couleurs
    ARTICLES SIMILAIRES
    Publicités

    LES + POPULAIRES

    Voir plus

    © 2023 Copyright StuffMagazine Made with ♡ by SAS Communication