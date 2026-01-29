Swatch Art Studio, une galerie éphémère à Paris

Le Swatch Art Studio est bien plus qu’une galerie : il propose une immersion inédite dans l’univers artistique. qui façonne l’identité de Swatch depuis plus de quarante ans.

En invitant l’art au poignet, la marque horlogère suisse a tissé au fil du temps un lien étroit avec la création contemporaine. Des collaborations avec des figures majeures, de Keith Haring à Ian Davenport, aux réinterprétations d’oeuvres iconiques issues de musées tels que le MoMA à New York ou le Louvre à Paris, Swatch a transformé la montre en véritable support d’expression. Cette créativité s’incarne aussi dans des projets précurseurs comme le Swatch Art Peace Hotel à Shanghai, une résidence artistique unique qui accueille des créateurs du monde entier pour favoriser l’échange et la diversité culturelle. Plus qu’un lieu, c’est un incubateur d’idées où se croisent disciplines, influences et imaginaires.

Pensé pour rappeler la place centrale de l’art dans l’identité de la marque, le Swatch Art Studio propose au public de découvrir une sélection d’oeuvres exclusives appartenant au patrimoine vibrant, audacieux et joyeusement décalé de la Maison : tableaux, sculptures, installations, oeuvre immersive… La marque s’est depuis longtemps donnée pour mission de démocratiser l’art pour le rendre accessible à tous.

AI-DADA : L’INTELLIGENCE ARTISTIQUE AU SERVICE DE L’IMAGINATION

En parallèle de l’exposition, Swatch permet aux visiteurs de tester en avant-première son nouvel outil d’Intelligence « Artistique » au AI-DADA Lab avant son lancement officiel en Europe le 2 février 2026. Nourri de plus de quarante ans d’archives visuelles, de designs de montres, de collaborations artistiques et de projets menés au Swatch Art Peace Hotel, AI-DADA illustre la manière dont la marque continue d’explorer les formes de création contemporaines. Cette animation, pensée comme un prolongement de l’exposition,

permettra au public d’expérimenter une approche ludique de la création

Conçu pour être fluide et engageant du début à la finition, AI-DADA suit un processus intuitif en trois phases. Il suffit de se connecter à son compte Swatch, de proposer un prompt, puis de laisser l’outil générer une proposition créative. Moins de 2 minutes plus tard, une montre prend vie, reflétant à la fois l’imagination de la personne qui l’a créée et l’esprit typiquement Swatch. Une fois que le résultat leur plaît, les fans peuvent encore personnaliser leur montre en choisissant les index ou la couleur du mécanisme. Résultat : une oeuvre personnelle, garantie pièce unique en édition 1/1, fruit d’une rencontre entre intuition humaine et technologie. C’est le summum de la personnalisation de produit !



INFOS PRATIQUES