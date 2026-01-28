Samsung dévoile le prix du Galaxy Z TriFold, et c’est le double d’un Galaxy S25 Ultra

Samsung vient de dévoiler le prix et la disponibilité de son smartphone Galaxy Z Tri-Fold aux États-Unis, et le résultat est… exorbitant.

Samsung a annoncé la disponibilité du Galaxy Z Tri-Fold aux États-Unis, à un prix tout simplement hallucinant. Ce nouveau smartphone pliable, doté d’un écran externe qui se déplie pour révéler trois écrans internes supplémentaires et former une tablette, sera disponible aux États-Unis à partir du 30 janvier.

Le prix du modèle unique de 512 Go ? 2 899 $. Avec les taxes, cela dépasse largement les 3 000 $, ce qui en fait de loin le smartphone le plus cher jamais vendu par un grand constructeur aux États-Unis. Sachant que le Galaxy Z Fold 7 y est proposé à partir de 2 000 $, vous payez en réalité 900 $ de plus pour cette capacité de stockage supplémentaire. Soit le double du prix du S25 Ultra. Pour autant, ce prix n’est pas une surprise : le Huawei Mate XT, premier smartphone au monde à pouvoir se plier en trois, est quant à lui commercialisé autour de 2 800 $.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un smartphone ordinaire. Ces écrans coûtent très cher à produire et ont été conçus spécialement pour cet usage. Quant aux charnières, elles ont également été fabriquées sur mesure pour le tout premier téléphone à trois volets de Samsung. Ce cadre de 3,9 mm (à ses points les plus fins) n’a pas été obtenu du jour au lendemain. Samsung ne s’attend pas à en vendre beaucoup. La production est d’ailleurs limitée. Payer plus cher pour un téléphone qu’un MacBook Pro M4 haut de gamme peut paraître excessif, mais il ne faut pas trop s’en plaindre. Si ce smartphone doit trouver son public, il le trouvera.

Alors, qu’est-ce qui justifie ce prix ? On espère une fiabilité à long terme à la hauteur de l’innovation et de la qualité. L’écran principal est conçu pour résister à 200 000 pliages, soit 100 000 ouvertures et fermetures par jour pendant cinq ans. Vous bénéficiez également de toutes les caractéristiques d’un appareil haut de gamme de la gamme Galaxy S : un appareil photo principal de 200 mégapixels et un processeur Snapdragon 8 Elite de 5e génération. Samsung a également intégré la plus grande batterie jamais installée dans un téléphone pliable.