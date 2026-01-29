La nouvelle Piaget Polo 79 bicolore, une montre deux ors à près de 100 000 euros

Icône sportive en or pur réinventée, la Piaget Polo 79 bicolore allie le glamour de 1979 à la maîtrise de l’ultra-finesse contemporaine.

Piaget dévoile sa dernière interprétation d’une véritable icône, la Piaget Polo 79 bicolore, et nous rappelle que nul autre ne travaille l’or comme la Maison Piaget. Mêlant or jaune et or blanc, cette nouvelle montre rend hommage au design original de 1979 tout en l’adaptant aux goûts d’aujourd’hui.

L’or a toujours été au cœur de l’identité de Piaget. Bien avant que les montres de sport en acier ne s’imposent dans les années 1970, la marque façonnait déjà les métaux précieux en formes audacieuses. La Polo d’Yves Piaget s’inspirait de sa passion pour le polo et le style de vie qui l’entoure. Décrite comme « une montre-bracelet et un bracelet-montre », elle est devenue l’emblème d’un certain glamour des années 1980, aussi à l’aise sur les terrains de polo que dans les boîtes de nuit new-yorkaises les plus branchées.

En 2024, Piaget a réédité le modèle original sous le nom de Polo 79, à l’occasion de son 150e anniversaire, et a immédiatement remporté le prix GPHG de la Montre Iconique. Après l’or jaune, puis l’or blanc en 2025, la version bicolore est apparue en 2026, complétant ainsi la trilogie et se révélant sans doute la plus expressive. Elle fait également revivre l’une des configurations originales les plus rares de 1979, qui séduira assurément les collectionneurs. L’exécution est typiquement Piaget. Un boîtier en or blanc brossé (qui pourrait facilement être confondu avec de l’acier au premier coup d’œil) et un bracelet intégré sont rehaussés de godrons en or jaune poli, créant une profondeur grâce à un design absolument unique.

Le cadran en or massif reprend le même motif que le boîtier et le bracelet, et est complété par des aiguilles en or jaune brossé qui harmonisent l’ensemble. Elle n’est pas d’une discrétion absolue, mais elle est légèrement plus discrète que la version tout or. À l’intérieur, on retrouve le calibre extra-plat 1200P1 de Piaget, d’une épaisseur de seulement 2,35 mm, ce qui permet à cette montre de 38 mm d’afficher une finesse impressionnante et un confort optimal au poignet. Elle nous rappelle que le savoir-faire de Piaget en matière d’horlogerie extra-plate est tout aussi pointu que son talent en matière de design. Une Piaget Polo 79 Bicolore disponible dès maintenant au prix de 96500 euros…