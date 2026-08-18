Détection des urgences respiratoires, GPS plus rapide… Les 9 choses à savoir sur la Google la Pixel Watch 5

La Pixel Watch 5 débarque avec une première dans l’industrie : un détecteur d’urgence respiratoire, un GPS plus précis, et Gemini qui lit vos SMS pour vous – voici tout ce que vous devez savoir.
Google vient de dévoiler la Pixel Watch 5 aux côtés du Pixel 11 et du Pixel 11 Pro Fold. Voici neuf choses que vous devez savoir sur la nouvelle montre connectée de Google…
- Elle peut appeler une ambulance si vous arrêtez de respirer
Sa fonctionnalité phare est la détection des urgences respiratoires. La Pixel Watch 5 utilise son capteur PPG, son accéléromètre et son baromètre, ainsi qu’une IA intégrée à l’appareil, pour surveiller les chutes sévères et prolongées d’oxygène dans le sang. Si elle en repère une et que vous ne répondez pas, elle peut appeler elle-même les services d’urgence et envoyer votre position exacte. Google qualifie cela de première dans l’industrie, et cela débarque en Europe avant tout le monde (pour une fois). C’est une avancée majeure, qui va au-delà des alertes habituelles de fréquence cardiaque et de détection des chutes. Les montres connectées s’aventurent sur le terrain médical depuis des années, et cela ressemble à un autre pas dans le domaine de « votre montre connectée pourrait vous sauver la vie ».
- Le suivi de la santé est plus poussé
Google ajoute une fonction de tendances de la pression artérielle et un suivi de la tendance de l’insulino-résistance. Tous deux sont conçus sur ce qu’il appelle les Health Foundation Models, entraînés sur les données de capteurs d’utilisateurs volontaires. Aucun des deux ne remplace un appareil médical, évidemment, et Google présente fermement ces deux outils comme des instruments de bien-être général plutôt que de diagnostic.
- Le suivi du sommeil est plus précis
Nous adorons un bon outil de suivi du sommeil ici chez Stuff, et Google affirme que la Pixel Watch 5 est 15 % plus précise en ce qui concerne la détection des phases de sommeil. Il y a aussi des automatisations pour l’heure du coucher qui mettent votre livre audio en pause lorsque vous vous assoupissez, ainsi qu’un réveil intelligent (Smart Wake) qui vous réveille en douceur pendant une phase de sommeil plus léger.
- La précision du GPS s’améliore
Google affirme que la Pixel Watch 5 est deux fois plus précise qu’auparavant dans les endroits difficiles comme les villes denses et les sentiers couverts. L’entreprise indique également qu’elle surpasse l’Apple Watch Ultra 3 et la Garmin Fenix 8 Pro en matière de suivi d’itinéraire, ce qui est une affirmation impressionnante. Nous serons impatients de les tester une fois que nous aurons reçu nos exemplaires de test.
- Gemini est directement intégré
Ce ne serait pas une sortie Google de 2026 sans parler de Gemini. Raise to Talk (Lever pour parler) est plus rapide et fonctionne désormais hors ligne pour les tâches de base comme les minuteurs et les entraînements. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de suggestions proactives, donc si quelqu’un vous envoie un SMS pour vous demander des projets de dîner, la Pixel Watch 5 cherche la réservation dans Gmail et la fait remonter sans que vous n’ayez à lever le petit doigt.
- Il y a du nouveau hardware sous le capot
La Pixel Watch 5 intègre une nouvelle puce Snapdragon W5 Gen 2, 50 % de mémoire RAM en plus, et une hausse de 12 % des performances du processeur, ce qui donne des performances globales 20 % plus rapides.
- Le design reste le même
Le design est inchangé, avec un écran Actua 360 de 3000 nits. Ce n’est pas une mauvaise chose, car la Pixel Watch 4 était très réussie visuellement. Il y a trois de nouveaux coloris, dont Brouillard (Fog), Crayon (Canyon) et une version Olive avec un boîtier Pyrite, plus une Édition Spéciale Stephen Curry.
- Autonomie de la batterie
L’autonomie de la batterie de la Pixel Watch 5 va jusqu’à 30 heures sur le modèle de 41 mm, et jusqu’à 40 heures sur le modèle plus grand de 45 mm.
- Prix et disponibilité
Les précommandes ouvrent aujourd’hui, au prix de départ de 419 € pour la version 41 mm et 449 € pour la version 45 mm.
Elle arrivera en rayon le 20 août.