Détection des urgences respiratoires, GPS plus rapide… Les 9 choses à savoir sur la Google la Pixel Watch 5

La Pixel Watch 5 débarque avec une première dans l’industrie : un détecteur d’urgence respiratoire, un GPS plus précis, et Gemini qui lit vos SMS pour vous – voici tout ce que vous devez savoir.



Google vient de dévoiler la Pixel Watch 5 aux côtés du Pixel 11 et du Pixel 11 Pro Fold. Voici neuf choses que vous devez savoir sur la nouvelle montre connectée de Google…