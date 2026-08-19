La fonctionnalité HiLight du Pixel 11 Pro ne plaira qu’aux mordus de Google Gemini

La fonctionnalité phare du nouveau modèle phare ne s’adresse pas à tout le monde, mais l’amélioration des appareils photo semble prometteuse.



Google fait véritablement la cour aux fans de son assistant vocal Gemini avec le nouveau Pixel 11 Pro. La dernière mouture du téléphone phare de la firme (qui arrive en deux tailles et s’accompagne d’un petit frère, le Pixel 11) marque les débuts de HiLight, une façon plus visuelle de vous faire savoir que le cerveau IA de votre téléphone écoute ou réfléchit lorsque vous ne le tenez pas en main. Il réutilise le flash LED situé dans la barre d’appareil photo arrière des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL, s’illuminant en bleu pendant que Gemini répond et en violet pendant qu’il traite une requête. Vous pourrez également attribuer des couleurs spécifiques pour indiquer les appels de certains contacts, Google visant à apporter la même fonctionnalité pour les messages à une date ultérieure.

Les LED accrocheuses étaient la norme pour les téléphones il y a une dizaine d’années, mais sont devenues une spécialité de la jeune marque britannique Nothing ces dernières années. L’intégration de Google semble bien plus subtile – mais incontestablement moins utile aussi.

Si HiLight ne vous semble pas particulièrement passionnant, vous n’êtes probablement pas un utilisateur régulier de Gemini. Ne vous inquiétez pas, cependant – le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro apportent également quelques améliorations matérielles bienvenues. De nouveau disponibles au choix en tailles 6,3 pouces et 6,8 pouces, c’est uniquement sur l’autonomie de la batterie que le Pixel 11 Pro et le Pixel 11 Pro XL diffèrent. Tous deux disposent de ce que Google estime être l’écran le plus lumineux de tous les téléphones de leur catégorie – bien que les petites lignes montrent que la firme ne parle que de l’Amérique du Nord – et bénéficient d’un verre bord à bord apparemment deux fois plus résistant aux rayures que les modèles de la génération précédente.

Vous pourrez en dénicher un dans les coloris Canyon, Brouillard (Fog), Olive ou Obsidienne (Obsidian), ce dernier abandonnant le cadre métallique poli (mais sujet aux traces de doigts) pour une finition mate.

Les deux téléphones sont propulsés par la puce de dernière génération Tensor G6 de Google, qui, selon la firme, apporte une navigation web 25% plus rapide et un chargement des applications 15 % plus rapide par rapport aux téléphones de l’année dernière. 50% de performances de calcul en plus devraient accélérer l’IA intégrée à l’appareil.

Google annonce « plus de 30 heures » d’autonomie entre deux charges pour les deux modèles. C’est également formidable de voir une recharge sans fil Qi2.2 de 25 W plus rapide ici, complétée par des aimants Pixelsnap intégrés. C’est un domaine dans lequel les rivaux Android doivent encore véritablement s’investir. La gamme Pixel 11 arrive avec Android 17. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grand changement par rapport à l’effort de l’année dernière, que ce soit en matière de design ou de fonctionnalités, il a vu quelques mises à jour sur la façon dont Gemini gère les bégaiements et les hésitations – désormais, même une requête vocale confuse devrait être comprise.



C’est la photographie qui connaît le changement le plus important, avec un téléobjectif à zoom 5x amélioré vers un capteur 1/1,95 pouce beaucoup plus grand. Le nombre de pixels de 48 MP reste inchangé, mais il devrait bien mieux gérer la faible luminosité désormais. Google revendique également un zoom 10x « sans perte » en utilisant le recadrage du capteur, et un gigantesque Pro Zoom 120x si cela ne vous dérange pas que l’IA générative soit intégrée au mélange. Un tout nouveau processeur d’image (ISP) et une année d’améliorations logicielles apportent une prise de vue en faible luminosité Night Sight 4,5 fois plus rapide que la génération précédente, tandis qu’une suite Créateur ajoute des repères adaptés aux réseaux sociaux sur votre viseur lors de la capture vidéo.

Camera Looks s’adresse davantage aux photographes fixes, offrant des ambiances drastiquement différentes d’une simple pression sur un bouton – pensez aux simulations de films sur les appareils photo numériques Fujifilm, ou aux modes couleur d’inspiration analogique que de nombreux rivaux sur smartphone proposent déjà. Magic Capture pourrait être l’élément le plus remarquable. Il analyse des centaines d’images à partir d’un court clip vidéo et enregistre automatiquement les meilleurs résultats sous forme de photos, avec un recadrage et un nettoyage automatique du flou intégrés pour faire bonne mesure.

Le Google Pixel 11 Pro commence à 1199 €, tandis que le Pixel 11 Pro XL grimpe à 1399 €.

Il conserve le même écran OLED de 6,3 pouces que le Pixel 10, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 3 000 nits et une protection Gorilla Glass Victus 2. L’appareil photo principal de 48 MP, le téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x et l’ultra-grand-angle de 13 MP reviennent également inchangés, tout comme la caméra selfie de 10,5 MP. L’autonomie de la batterie est promise à 30 heures, avec des vitesses de recharge filaire allant jusqu’à 45 W et des recharges sans fil Qi2.2 de 25 W.