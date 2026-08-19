Le Pixel Tag est la réponse de Google à l’AirTag d’Apple, mais y a-t-il vraiment une différence ?

Le Pixel Tag est la réponse de Google à l’AirTag d’Apple et sera commercialisé plus tard cette année. Voici ce que ce baliseur d’objets peut faire.



Google a annoncé sa première balise Bluetooth nommé Pixel Tag, qui s’intégrera directement dans l’application Find Hub de l’entreprise pour garder un œil sur vos objets et vos proches. Proposé au tarif de 29 $(ou 99$ le pack de quatre), le Pixel Tag adopte un design en forme de pilule avec un profil mince de 5,4 mm d’épaisseur. Côté dimensions, il mesure 4,5 cm sur 2,8 cm (1,8 x 1,1 pouce). Il intègre un grand bouton circulaire pour vous aider à faire sonner un téléphone égaré. Cela le différencie du design rond de l’AirTag, tandis que le modèle de Google est à peine plus léger (11 g contre 11,3 g pour Apple).

Sur le plan de la sécurité, la balise intègre des alertes de suivi indésirable, une fonction essentielle qui constitue une mesure anti-traque efficace. Tout comme l’AirTag, il est alimenté par une pile bouton CR2032 facilement remplaçable qui offre une autonomie d’un an. Si vous souhaitez l’accrocher à un trousseau de clés, il vous faudra une étui ou un porte-clés dédié, car l’appareil est dépourvu de perforations ou d’anneau d’attache physique — une approche qui rappelle également celle d’Apple.

Le Pixel Tag est conçu en acier inoxydable, ce qui le rend résistant aux torsions et aux fissures selon Google, tandis que sa certification IP67 d’étanchéité à l’eau et à la poussière garantit qu’il peut supporter une immersion sans risque. L’AirTag d’Apple propose une protection identique. Ce Pixel Tag sera commercialisé à partir du 11 novembre.