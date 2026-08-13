Comment Moulinex réinvente la cuisine du quotidien

À l’approche de la rentrée 2026, la marque préférée des Français entend bien bousculer nos habitudes en cuisine. Face à des rythmes de vie toujours plus soutenus et un désir croissant de manger « fait maison », Moulinex dévoile une vague d’innovations conçues pour conjuguer gain de temps, simplicité et plaisir gourmand.



En tête d’affiche de ces nouveautés, le Cookeo Infinity marque le lancement d’une nouvelle génération de multicuiseurs connectés. Grâce à une double technologie inédite alliant la rapidité de la cuisson sous pression aux performances de l’airfryer, cet appareil promet de transformer la corvée du dîner en un moment fluide et maîtrisé. Avec ses 20 modes de cuisson, son écran interactif et ses recettes guidées, il s’adresse aussi bien aux adeptes du batch cooking dominical qu’aux parents cherchant à négocier sereinement le « tunnel du soir ».



Sur le marché très convoité de la cuisson à air chaud, Moulinex frappe également un grand coup avec sa gamme Ever Fry. Dotée de la technologie exclusive Infra Heat, cette série d’air fryers promet un temps de chauffe jusqu’à quatre fois plus rapide et un croustillant supérieur de 30 %, sans jamais assécher le cœur des aliments. Du pork belly croustillant aux cœurs coulants à la pistache, l’appareil mise sur le contraste des textures pour élever la cuisine rapide au rang de véritable expérience gastronomique.

Pour répondre aux besoins de toutes les composantes du foyer, cette collection Ever Fry se décline en trois modèles ultra-modulables de 9L à 12L (Dual Flex, Dual XXL et Trio). Outre leur capacité à cuire simultanément différents ingrédients grâce à des zones indépendantes, ces appareils introduisent des astuces pratiques comme le système de façade amovible Genius — facilitant le passage au lave-vaisselle — et des paniers pouvant servir directement de contenants de conservation au réfrigérateur.

Du côté de la préparation des boissons et soupes, Moulinex dépoussière le blender traditionnel en affirmant sa polyvalence du chaud au froid tout au long de l’année. Les modèles Blendforce Cook et Perfectmix Cook ambitionnent de devenir l’unique réflexe sur le plan de travail, capables d’enchaîner sans effort un lait végétal au réveil, une purée pour bébé, un guacamole express ou un velouté réconfortant pour le dîner.

Avec une puissance de 1 400 W et plus de 10 programmes automatiques, le Perfectmix Cook se positionne comme un véritable assistant culinaire capable de régaler jusqu’à cinq personnes. Relié à l’application MyMoulinex et ses 500 recettes, il simplifie chaque étape, jusqu’au nettoyage grâce à ses lames amovibles. Son pendant, le Blendforce Cook, mise quant à lui sur sa robustesse et ses accessoires évolutifs (moulin, hachoirs, centrifugeuse) pour apporter une touche de créativité sans risque, notamment grâce à un système de verrouillage sécurisé idéal pour cuisiner en famille.

