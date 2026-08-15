Sony 1000X The Collexion : un casque incroyable qui vous réserve une énorme surprise

Les derniers casques à réduction de bruit WH-1000XX de Sony sont très chers mais excellents – mais ils ne sont pas meilleurs que ce que Sony vend déjà.



Si vous êtes un lecteur régulier de Stuff – ou un lecteur régulier de tests de casques de manière générale –, vous savez que le Sony WH-1000XM6 est le casque proposant le meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible. Ils ne sont pas si chers par rapport à certains rivaux haut de gamme, la réduction de bruit est insurpée et ils possèdent une qualité qu’il a été difficile d’égaler pour de nombreux concurrents, notamment en termes de prouesses audio.

Beaucoup d’autres ont cherché à se positionner sous la barre des 400 €, et c’est probablement grâce à Sony que ce niveau de prix est devenu la norme. Le problème pour Sony est que, bien qu’il ait dominé le marché « premium grand public », d’autres rivaux ont décidé de facturer beaucoup plus cher certains modèles – les Apple AirPods Max 2, Sonos Ace, Bowers and Wilkins PX8 S2 et d’autres ont été lancés autour de 450-500 € ou plus (bien que les Sonos Ace soient désormais nettement moins chers, apparemment en raison de faibles ventes).

Sony produisait donc des casques de premier ordre, tandis que ses concurrents vendaient également des appareils à des prix plus élevés – dans certains cas presque le double du prix de vente.

Que faire alors ? S’inspirer d’Apple, faire grimper le prix et produire une version plus haut de gamme de ce que l’on possède déjà. Et c’est ce que vous avez ici avec ce modèle au nom vraiment étrange : 1000X The Collexion.

Ces nouveaux écouteurs marquent une décennie de la série de casques 1000X de Sony depuis le MDR-1000X de 2016. D’où la première partie du nom – et le chiffre romain X inséré dans Collexion. Je ne suis vraiment pas convaincu par le nom et il n’a certainement aucun sens aux côtés des autres modèles de Sony. Peut-être aurons-nous d’autres produits The Collexion.



Avant de commencer ce test proprement dit, nous devrions souligner qu’il y a une énorme surprise en réserve pour les acheteurs potentiels : son prix super élevé. Il s’affiche à 630 €. Au moment où nous écrivons ces lignes, c’est plus de 200 € de plus que le précédent modèle phare WH-1000XM6 (qui, soit dit en passant, est désormais également disponible dans un nouveau coloris sandstone). En font-ils assez pour remplacer le XM6 au sommet de notre classement ?



Design et confort

L’ajustement et la finition de ce casque constituent l’un des domaines clés dans lesquels Sony s’est amélioré par rapport au XM5 et au XM6 similaire, car il est magnifique. Il a été soigneusement affiné, avec un arceau plus large arborant un logo Sony discret et gaufré. Toute l’extérieur du casque est recouvert de similicuir, ce qui le rend agréablement tactile. Les supports métalliques sur le côté sont d’une qualité particulièrement élevée et coulissent parfaitement pour le réglage de la taille.

Les boutons sont également en métal et sont faciles à repérer au toucher lorsque vous portez le casque. C’est un point clé. Les commandes tactiles sur l’écouteur droit fonctionnent bien, mais demandent un léger temps d’adaptation si vous êtes nouveau sur les casques Sony.

Une fois de plus, ce casque ne se plie pas, mais on ne voit pas cela comme un problème et l’étui reste assez compact de toute façon.

Le WH-1000XX est disponible en platine (gris) ou en noir.

Les coussinets d’oreille sont extrêmement confortables et il aura fallu plusieurs heures avant de ressentir la moindre fatigue. L’arceau se fait à peine sentir et il n’y a presque aucun effet de pression sur la tête. Le confort est donc une énorme victoire ici. Il est assez léger avec 320 g, bien qu’il pèse un peu plus que les 254 g du XM6, probablement en raison du métal utilisé dans l’arceau.

L’étui est conçu autour d’une poignée de transport et il est génial – l’un des tout meilleurs étuis que l’on ait jamais utilisés. On adore le fait que l’étui soit son propre « sac », ce qui permet de l’attraper plus facilement dans un sac à dos, même si on a essayé à plusieurs reprises de l’ouvrir par le côté de la poignée… qui est le mauvais côté. On aime vraiment la fermeture magnétique que Sony utilise désormais plutôt qu’une fermeture éclair qui peut céder ou se coincer. Une fois de plus, les concurrents montrent que l’étui fragile des AirPods Max d’Apple n’est tout simplement pas à la hauteur.

Il y a toujours une prise jack audio 3,5 mm sur le produit alors que de nombreux rivaux sont uniquement en USB-C, et bien qu’il y ait un unique câble 3,5 mm vers 3,5 mm d’allure bon marché inclus, on n’aime pas le fait qu’il n’y ait aucun câble USB-C dans la boîte.

L’absence de câble USB-C est une vraie mesquinerie pour un produit aussi cher, ce qui fait porter à l’utilisateur la responsabilité d’en apporter un. Et ces câbles devraient avoir une finition de qualité assortie au casque, peut-être tressée.

Caractéristiques et autonomie de la batterie

Sony a vanté quelques technologies liées à l’IA en tant qu’ajouts à l’expérience d’écoute, propulsées par le processeur intégré V3 de Sony – utilisé pour la première fois dans ce casque. Tout d’abord, il s’agit du premier casque Sony à intégrer le DSEE Ultimate. Cette technologie utilise l’IA pour rehausser la qualité des musiques compressées de qualité inférieure.

Ce casque élargit également la fonctionnalité précédente 360 Reality Audio Upmix (une version propriétaire de ce que beaucoup d’autres appellent l’audio spatial) et propose désormais trois modes sur le bouton dédié situé en haut de l’écouteur gauche. Ces trois modes sont Musique, Cinéma ou Jeu. Le mode Musique était particulièrement efficace selon moi, faisant paraître la scène sonore plus vaste pour une écoute quotidienne régulière. Mais je préfère lorsqu’il est désactivé car le rendu semble plus naturel.

Une grande déception est que l’autonomie de la batterie s’est dégradée, fixée à 24 heures au lieu de 30 heures avec la réduction de bruit active (ANC). Écoutez, on comprend – vous ne risquez pas de l’utiliser aussi longtemps entre deux charges. Mais il me semble que cela aurait été un argument facile supplémentaire pour justifier un achat aussi coûteux, et considérant que les casques Sony sont très courants sur les vols long-courriers, cela ressemble à un choix très étrange.

Apple pense manifestement la même chose concernant l’autonomie sur les AirPods Max 2 – à savoir que ce n’est pas un argument d’achat majeur, puisqu’elle a maintenu les Max 2 à 20 heures. Quand vous avez un rival beaucoup moins cher comme le Cambridge Audio Melomania P100 SE offrant 60 heures avec l’ANC activée… eh bien, on sait quelle autonomie on préférerait.



Qualité sonore et réduction de bruit

La réduction de bruit est très bonne, mais Sony indique clairement que ce système comprenant la puce QN3 est hérité du XM6 plutôt que d’être nouvellement développé, tout en précisant avoir donné la priorité au design et au confort par rapport aux considérations techniques. Le résultat est que la réduction de bruit n’est pas tout à fait aussi bonne que celle du XM6, malgré les mêmes 12 microphones et l’utilisation de l’Adaptive NC Optimizer de Sony.

C’est dommage, mais quoi qu’il en soit, cela reste une fonctionnalité superbe, bloquant extrêmement bien les bruits réguliers tels que les réacteurs d’avion et le bruit des trains. Il fait peu de doute que la réduction de bruit de Sony reste absolument superbe et beaucoup ne remarqueraient pas la différence entre les différentes versions des casques Sony.

Ce qui est plus notable, c’est que la technologie audio du casque a été améliorée par rapport aux autres modèles 1000X – il y a un nouveau haut-parleur sur mesure fabriqué à partir d’un composite de carbone qui, selon Sony, offre une « séparation plus claire entre les instruments et les voix, des détails à haute fréquence plus délicats et une scène sonore plus riche et plus large ». La qualité sonore de ce casque est exceptionnelle et constitue une amélioration par rapport au XM6.

Il fait un travail incroyable sur tout, de la musique classique au rock lourd jusqu’à la trance, ce qui est un sacrée prouesse. Le réglage a été assisté par plusieurs gagnants de Grammy Awards, et bien que ce genre de collaboration ne soit généralement qu’une formalité, quoi qu’ait fait Sony ici, cela a fonctionné. Il offre des performances sonores vraiment exceptionnelles.

Une particularité est qu’il ne prend pas en charge l’audio sans perte (lossless), chose que font de nombreux rivaux si vous les branchez en USB-C. Pour la vaste majorité des utilisateurs, ce ne sera pas un problème bien sûr, mais cela reste un choix intéressant.



Application Sound Connect et appairage

L’application Sound Connect de Sony ne sera pas quelque chose que vous utiliserez tout le temps, mais elle est efficace avec de nombreuses options de personnalisation pour le casque, notamment en ce qui concerne le contrôle utilisateur, les modes d’écoute et des fonctionnalités comme la mise en pause de la musique lorsque vous retirez le casque. Vous pouvez également sauvegarder vos paramètres et vos données utilisateur si vous passez à un autre appareil.

On a constaté que le 1000X trouvait toujours l’iPhone lorsque le casque était allumé, ce que l’on ne peut pas forcément dire de tous les casques haut de gamme actuels. Cette fiabilité aide vraiment. Dans l’application, vous pouvez choisir de laisser le 1000X basculer automatiquement entre les modes de réduction de bruit en fonction de votre environnement, une fonction appelée Adaptive Sound Control. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, mais on a trouvé qu’elle n’était pas très efficace avec ce casque et qu’elle basculait lorsque des conversations non liées avaient lieu entre d’autres personnes, ou en montant dans un bus depuis la rue. J’ai donc désactivé cette option au profit du contrôle manuel.



Verdict du Sony 1000X The Collexion

Ce casque a été très difficile à tester en raison de sa relation avec le WH-1000XM6. Si ce casque n’existait pas, il serait plus facile à évaluer.

D’une certaine manière, la situation est similaire à celle où nous avions testé le Bowers & Wilkins PX7 S3 puis le PX8 S2. Tout comme le WH-1000XM6, les PX7 sont également des casques incroyables pour moins de 400 €, avec le superbe PX8 apportant des gains marginaux par rapport au modèle nettement moins cher. Le PX8 étant à 800 $, la comparaison est claire car les PX8 offrent une montée en gamme de la qualité audio, similaire à ce que propose le 1000X The Collexion.

Ainsi, bien que ce nouveau modèle offre une amélioration en termes de confort et de qualité audio, le prix extrêmement élevé doit jouer en défaveur du 1000X The Collexion. Nous ne faisons pas un plat des niveaux de prix chez Stuff, mais au final, il doit y avoir une part de logique dans notre jugement et bien qu’il s’agisse d’un casque incroyable, c’est la raison clé pour laquelle le 1000X The Collexion n’obtient pas de récompense supplémentaire au-delà des cinq étoiles attribuées.

Le WH-1000XM6 a obtenu notre prix Editor’s Choice et restera donc au-dessus du casque 1000X The Collexion dans notre classement.

Qu’en est-il des autres problèmes ? La différence de réduction de bruit entre le WH-1000XX et le WH-1000XM6 est minime, donc on ne la voit pas comme un facteur majeur dans la note, et elle est compensée par des choix de design plus haut de gamme. Elle reste d’ailleurs extrêmement bonne.

On pense en revanche que la décision de proposer une autonomie plus courte est absolument folle et, combinée au prix, cela a failli valoir à ce casque de n’obtenir que quatre étoiles à la place. Clairement, Sony vise ici un public plus orienté vers le design, et la priorité donnée au confort et à des matériaux plus nobles a donc un certain sens. Mais pour la plupart d’entre nous, le XM6 demeure le choix le plus logique. Cependant, la discussion pourrait changer si le 1000X The Collexion venait à bénéficier d’une remise de 100 € lors du Black Friday, par exemple.



Note : 5 sur 5

Prix : 630 €



Le verdict de Stuff

Conçu de manière fantastique avec une qualité sonore suprême, même si le niveau de prix presque ridicule et l’autonomie moyenne de la batterie ne peuvent pas être ignorés.

Pour

• Superbe qualité audio, scène sonore (soundstage) large

• Bonne réduction de bruit, même s’il en existe de meilleure

• Design et confort de haute qualité

• Excellent nouveau design d’étui

Contre

• Vraiment très cher par rapport au WH-1000XM6 et à d’autres

• Étrange décision de réduire l’autonomie de la batterie

• L’Adaptive Sound Control ne fonctionne pas si bien que ça

• Pas d’audio sans perte (lossless)



Caractéristiques techniques du Sony 1000X The Collexion

• Haut-parleurs : Composite de carbone 30 mm

• Formats audio : SBC, AAC, LDAC, LC3

• Autonomie de la batterie : 24 heures (une charge rapide de 5 min donne 90 minutes)

• Connectivité : USB-C, 3,5 mm, Bluetooth 6.0

• Dimensions : 228 x 75 x 221 mm

• Poids : 320 g