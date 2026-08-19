Le Google Pixel 11 Pro Fold s’affine et accélère, mais on a peur qu’il vive encore dans le passé

Le pliable le plus fin de Google a désormais un look qui lui correspond – mais un manque d’innovations du côté des appareils photo pourrait le faire passer à côté de l’excellence.



Google continue de peaufiner la formule de son téléphone pliable, le Pixel 11 Pro Fold apportant le premier changement majeur de design depuis deux générations. Il est plus fin, plus léger et doté d’écrans légèrement plus grands à l’intérieur comme à l’extérieur. L’ajout de fonctionnalités logicielles propulsées par l’IA et l’amélioration de la puissance de traitement sur l’appareil cherchent à en faire une alternative viable aux équivalents classiques à écran plat. Pourtant, son matériel photo reste étrangement inchangé – ce qui pourrait le pénaliser face à une concurrence féroce.

Le nouveau pliable s’affine à seulement 8,9 mm lorsqu’il est fermé, ce qui le rend sensiblement plus confortable à tenir en main et à glisser dans une poche que le Pixel 9 Pro Fold de la génération précédente. Déplié, il ne mesure que 4,3 mm d’épaisseur. Il gagne également des écrans légèrement plus grands : l’écran externe passe à 6,4 pouces, tandis que l’écran intérieur atteignable une fois ouvert mesure désormais 8,1 pouces. Les deux panneaux OLED utilisent la technologie Actua de Google et sont capables d’atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits, ce qui garantit une excellente lisibilité en extérieur.



À l’intérieur, le Pixel 11 Pro Fold est propulsé par le nouveau processeur Tensor G6 de Google, couplé à 16 Go de mémoire RAM. Ce duo promet des performances plus fluides, une meilleure efficacité énergétique et un traitement de l’IA sur l’appareil accéléré. La batterie a également été revue à la hausse pour atteindre 5 015 mAh, Google annonçant plus de 30 heures d’autonomie en utilisation normale. La recharge sans fil Qi2.2 avec aimants Pixelsnap fait également son apparition, permettant des vitesses de charge sans fil plus rapides jusqu’à 25 W.

Cependant, là où le Pixel 11 Pro Fold risque de décevoir, c’est du côté de ses appareils photo. Google a conservé exactement la même configuration matérielle que l’année dernière : un capteur principal de 48 MP, un ultra-grand-angle de 10,5 MP et un téléobjectif de 10,8 MP avec zoom optique 5x. Alors que les modèles Pixel 11 Pro classiques bénéficient de capteurs plus grands et plus performants en faible luminosité, le modèle pliable reste en retrait. Google s’appuie largement sur ses traitements logiciels et ses nouvelles fonctions d’IA, comme Magic Capture et Camera Looks, pour compenser ce manque d’évolutions matérielles. Le Google Pixel 11 Pro Fold sera disponible à partir de 1 799 £ / 1 899 € avec 256 Go de stockage, les livraisons débutant le 20 août.