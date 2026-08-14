Insta360 X6, la plus grande avancée en vidéo 360°

Insta360, leader mondial des caméras 360, vient de dévoiler l’Insta360 X6, sa nouvelle caméra 360 8K phare.

Plus qu’une simple évolution, la X6 marque l’une des avancées les plus importantes de l’histoire de la série X, alors qu’Insta360 célèbre dix ans d’innovation dans l’univers de la vidéo 360°. Selon le rapport Worldwide Quarterly Handheld Smart Camera Tracker d’IDC, Insta360 détient aujourd’hui 71 % du marché mondial des caméras 360° en valeur. Avec la X6, la marque entend renforcer son avance avec une caméra pensée pour tout capturer : voyages, aventures, sports, créations professionnelles ou moments du quotidien. « La X6 est la caméra que nous avons toujours voulu créer. Elle capture tout ce qui vous entoure, quelles que soient les conditions de lumière, et vous livre un montage final avant même que vous n’ayez sorti votre smartphone », déclare JK Liu, fondateur d’Insta360. La X6 sera disponible à partir du 12 août sur la boutique officielle Insta360, Amazon et auprès d’une sélection de revendeurs, à partir de 699 €.

Des détails exceptionnels, de jour comme de nuit

La X6 capte plus de lumière que toutes les caméras de la série X qui l’ont précédée. Ses deux capteurs Sony carrés 1/1,1 pouce, conçus sur mesure, offrent une qualité d’image 360° équivalente à celle de capteurs 1 pouce, avec une surface 33 % supérieure à celle de la X5 et environ quatre fois plus de lumière captée par image. Faible luminosité, contre-jour prononcé ou contraste élevé : la dernière génération de caméra 360° Insta360 est conçue pour faire face à toutes les conditions.

Derrière ces capteurs se trouve une triple puce IA : un processeur 8 cœurs cadencé à 3,3 GHz et gravé en 4 nm, associé à deux puces dédiées au traitement de l’image. Ensemble, elles offrent 500 % de puissance de calcul supplémentaire par rapport à la X5, une fréquence de fonctionnement 106 % plus élevée et une consommation énergétique réduite de 35 %. Résultat : des détails plus nets, des couleurs plus fidèles et une réduction du bruit optimisée, même dans l’obscurité.

Un nouveau mode basse lumière exploite deux capteurs de lumière ambiante pour réduire le scintillement et révéler davantage de détails dans les scènes nocturnes. AdaptiveTone 2.0 analyse quant à lui chaque objectif séparément et capture deux expositions par image afin d’offrir une plage dynamique plus étendue.

La X6 est également la première caméra 360 à intégrer nativement Dolby Vision. Les métadonnées dynamiques sont analysées image par image afin d’optimiser le contraste et la luminosité de chaque plan. Associée à une profondeur de couleur de 10 bits et à plus de 1,07 milliard de couleurs enregistrables, cette technologie permet à la X6 d’offrir un rendu colorimétrique professionnel directement à la sortie de la caméra.

Une caméra 3-en-1

C’est l’un des atouts majeurs de la X6 : elle combine une caméra 360°, une caméra gimbal avec suivi intelligent du sujet et une caméra d’action mono-objectif. En un clic, elle s’adapte à votre façon de filmer. Filmez d’abord, cadrez plus tard. Lancez l’enregistrement et profitez pleinement de l’instant. La X6 capture tout ce qui vous entoure en 8K native à 50 ips, vous permettant de choisir vos meilleurs angles après la prise de vue, dans n’importe quelle direction. Recadrez une fois, ou autant de fois que vous le souhaitez : l’intégralité de la scène reste accessible.

Des vidéos 4K classiques prêtes à partager directement depuis la caméra. Avec InstaFrame 2.0, la X6 détecte automatiquement votre sujet et suit les personnes, animaux ou objets pour créer une vidéo 4K traditionnelle prête à l’emploi, sans montage. Associée au nouveau kit télécommande et perche à selfie pliable, elle offre un contrôle précis du suivi grâce au joystick, comme avec un stabilisateur, sans équipement supplémentaire. Avec le tracker de tête POV, le cadrage suit naturellement votre regard pour filmer exactement ce que vous observez.

Une véritable caméra d’action quand vous en avez besoin. Passez en mode mono-objectif pour retrouver l’expérience d’une caméra d’action classique : filmez jusqu’en 5K à 60 ips, avec un ultra grand-angle jusqu’à 170° en 5K à 30 ips, ou capturez des ralentis impressionnants en 4K à 120 ims. Grâce à la X6 et à son écosystème complet d’accessoires, une seule caméra compacte remplace désormais plusieurs équipements : caméra 360°, caméra gimbal avec suivi et caméra d’action.

Plus de 100 accessoires, dont un kit moto complet

La X6 est compatible avec plus de 100 accessoires conçus pour tous les scénarios de tournage : création quotidienne, plongée, sports mécaniques, cyclisme ou encore enregistrements longue durée. Tous reposent sur le même écosystème de fixation magnétique, compatible avec les accessoires de la X5, de la X4 Air et de la série Ace. Vous pouvez ainsi continuer à profiter des équipements que vous possédez.

Parmi les accessoires phares, on retrouve la perche à selfie puissance X6, qui ajoute jusqu’à 180 minutes d’autonomie, le kit télécommande et perche à selfie pliable avec joystick pour un contrôle digne d’un stabilisateur, la perche à selfie Bullet Time 2.0, ainsi que le boîtier de charge rapide utilitaire capable d’accueillir deux batteries et deux cartes SD

Moto et vélo : les motards disposent d’un kit dédié intégrant un affichage holographique de la vitesse, un mode caméra embarquée avec enregistrement en boucle automatique et un système de floutage automatique des plaques d’immatriculation pour préserver la confidentialité. Pour les cyclistes, la X6 permet d’ajouter les données de performance issues de Garmin, Apple Watch et d’autres appareils compatibles.

Plongée : le caisson de plongée invisible professionnel représente une évolution majeure par rapport à la génération précédente. Il permet d’utiliser la X6 jusqu’à 60 mètres de profondeur tout en disparaissant totalement des images 360, pour des séquences sous-marines plus immersives.

Au volant : grâce aux supports voiture avec adaptateur 1/4″ et au support à ventouse électrique, la X6 se fixe facilement sur une vitre sans installation permanente. Elle peut ainsi passer rapidement d’un véhicule à l’autre et multiplier les angles dynamiques et immersifs.



Matériel : des performances haut de gamme au creux de la main

Son écran OLED de 2,32 pouces atteint une luminosité maximale de 1 200 nits et reste toujours actif pour faciliter le cadrage, même en plein soleil. La fonction de pression sur l’écran permet quant à elle de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement d’une simple pression, même avec des gants.

La nouvelle batterie Xtreme de 2 600 mAh offre jusqu’à 140 minutes d’enregistrement vidéo 360 en 8K à 30 ips sur une seule charge, soit 51 % de plus que la X5. La recharge rapide permet de passer de 0 à 80 % en seulement 24 minutes, tandis que la batterie reste opérationnelle jusqu’à -20 °C. Le système de refroidissement breveté Star-Ridge d’Insta360 améliore de 10 % l’efficacité du transfert thermique par rapport aux autres caméras 360° du marché. Associé à une zone de préhension isolée, il permet de prolonger les sessions de tournage en 8K tout en maintenant efficacement la température de la caméra.

Les objectifs interchangeables 2.0 sont cinq fois plus résistants aux rayures et conçus dans un format compact, idéal pour vous accompagner partout. Leur remplacement coûte également jusqu’à 60 % moins cher que sur la génération précédente, rendant les réparations plus simples et plus abordables en cas de dommage. La X6 est étanche jusqu’à 20 m sans caisson (IP68), et jusqu’à 60 m avec le caisson de plongée invisible professionnel. Enfin, ses 47 Go de stockage interne permettent de commencer à filmer même sans carte microSD.

Un son à la hauteur, même à pleine vitesse

La X6 intègre quatre microphones omnidirectionnels 360° protégés contre le vent, pour capturer un son clair et immersif dans toutes les directions. Pour les motards, le mode micro moteur dédié filtre le bruit du vent tout en isolant le son du moteur, afin de restituer une bande-son plus fidèle à l’expérience de conduite.

Le mode audio intelligent analyse automatiquement l’environnement sonore et sélectionne les réglages les plus adaptés, sans intervention manuelle. Pour les productions nécessitant une prise de son plus avancée, la X6 peut également connecter simultanément deux émetteurs Insta360 Mic Air ou Mic Pro grâce à la fonction Direct Connect.

Stabilisation et connectivité

La stabilisation FlowState et le verrouillage de l’horizon à 360° garantissent des images fluides et parfaitement à niveau, quels que soient les mouvements de la caméra. La connexion NFC permet d’appairer rapidement la X6 d’un simple contact. Le Wi-Fi 6.0 assure des transferts sans fil jusqu’à 100 Mo/s, tandis que l’USB 3.0 atteint jusqu’à 450 Mo/s en connexion filaire. Enfin, la connectivité Bluetooth améliorée permet un appairage en seulement cinq secondes et une reconnexion en moins d’une seconde.

La X6 est disponible depuis le 12 août sur la boutique officielle Insta360, sur Amazon et auprès des revendeurs agréés, à partir de 699 € pour le pack standard, 799 € pour le Pack essentiels : (Insta360 X6, câble USB-C, pochette de protection, chiffon pour objectifs, batterie Xtreme supplémentaire, perche à selfie invisible 114 cm, protège-objectifs, boîtier de charge rapide utilitaire).