Oakley Meta Vanguard : ces lunettes intelligentes sont nos nouveaux incontournables pour le sport

Des séquences vidéo mains libres et un son puissant font de ces lunettes un équipement vraiment adapté à son usage.



En tant qu’évolution axée sur l’action de la technologie vue dans les précédentes lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, ces protections solaires d’Oakley adaptées au vélo sont particulièrement intelligentes. Au-delà de la simple diffusion de musique depuis votre smartphone pour rythmer vos séances d’entraînement, les Vanguard intègrent une caméra dans le pont du nez capable d’enregistrer tous les sports ou activités auxquels vous vous livrez, selon une vraie perspective à la première personne. Elles embarquent également l’intelligence artificielle de Meta et se connectent avec de grandes applications de fitness comme Strava et Garmin pour des mises à jour mains libres en plein exercice.

À 549 €, elles sont plus chères que les Meta Ray-Ban Gen 2 (et nettement plus coûteuses que la Gen 1, qui reste en vente). Leur look distinctif pourrait également vous dissuader de les porter lorsque vous n’êtes pas habillé pour la salle de sport ou la piste de course. Cela les rendent-elles valables pour tout le monde, ou seulement pour ceux qui connaissent intimement leur VO2 max ?

Design & fabrication : bien enveloppé

Les Vanguard sont essentiellement une version intelligente des Oakley Sphaera, des lunettes de soleil de style visière qui sont depuis longtemps les favorites des coureurs et des cyclistes. Elles possèdent le même verre enveloppant qui dévie efficacement le vent lors de déplacements à grande vitesse, tandis que tous les composants électroniques ont été entassés dans le pont nasal et les branches des lunettes.

Tout bien considéré, elles sont assez légères avec seulement 66 g, avec un bon équilibre des masses aidant à minimiser la pression sur votre nez. Deux plaquettes nasales supplémentaires sont incluses dans la boîte si celle pré-installée ne convient pas à la forme de votre nez ; les échanger est assez facile. Les branches se posent bien à plat contre la tête mais sont toujours restées confortables, s’assouplissant très légèrement après quelques semaines de port. Je ne les ai pas du tout trouvées inconfortables à porter sous un casque de vélo.

Parmi les quatre combinaisons de couleurs au choix, un verre noir sur une monture blanche joue la carte de la sécurité. Si vous voulez quelque chose de plus attirant, optez pour le verre or ou rouge sur la monture noire, comme notre unité de test. Pour être honnête, on ne pense pas pouvoir assumer le style visière comme unique paire de lunettes de soleil quel que soit le choix de couleur, ce qui fait de ces lunettes un véritable investissement pour n’être utilisées que pendant l’exercice.

On a adoré la façon dont le verre Prizm réduit considérablement l’éblouissement, même les jours les plus ensoleillés. C’était suffisant pour pédaler face au soleil couchant sans danger, mais de la même manière, vous n’êtes pas plongé dans le noir total lorsque vous traversez des tunnels ou que le soleil passe derrière un nuage. La résistance à l’eau IP67 signifie que les averses inattendues ne sont pas une source d’inquiétude non plus, bien que vous ne puissiez pas les utiliser pour des sports nautiques.

Bien que l’on ait testé les Vanguard exclusivement avec des lentilles de contact, elles prennent en charge des inserts correcteurs couvrant une large plage de dioptries de -7 à +5. Vous devrez les obtenir séparément via un opticien ou un optométriste, ce qui peut ajouter environ 200 $/200 £ au coût selon votre ordonnance.

Fonctionnalités : connectez-vous

Au premier abord, il ne semble pas y avoir grand-chose pour séparer les Vanguard des lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta, mais regardez de plus près et vous remarquerez comment la variante Oakley a été affûtée pour le sport.

Cela inclut les commandes physiques : la bande tactile qui ajuste la lecture de la musique est légèrement encastrée, ce qui la rend plus facile à trouver que sur les Ray-Ban plates. Le bouton qui prend une photo avec un appui court ou enregistre une vidéo avec un appui long est utilement plus grand, et il y a désormais un second bouton qui peut être personnalisé. Il enregistre une vidéo hyperlapse par défaut mais peut être réglé pour filmer en ralenti, jouer de la musique ou activer la traduction en langue étrangère. Les déficients visuels peuvent l’utiliser pour passer un appel avec l’application Be My Eyes, les mettant en relation avec des bénévoles qui fournissent une assistance via la caméra des lunettes.

La caméra conserve un capteur 12 MP et un objectif ultra grand-angle de 122 degrés, mais le fait de la déplacer du côté de la monture vers le pont offre une vraie vue à la première personne. Cela rend l’alignement des sujets bien plus facile qu’avec les Ray-Ban, qui paraissent toujours un peu décentrées. La stabilisation d’image est efficace, à condition que cela ne vous dérange pas de descendre par rapport à la résolution maximale de 3K/30 im/s. L’enregistrement en hyperlapse et en ralenti est également possible à des résolutions inférieures, pour ajouter une touche créative à vos séquences. La diffusion en direct directement sur Facebook ou Instagram reste une option.

Vous êtes toujours limité à quelques minutes de séquence par clip, et les 32 Go de stockage embarqué se rempliront vite si vous enregistrez beaucoup ; vous voudrez décharger tout sur votre téléphone dès que possible. Cela dit, bien que la 3K ne soit pas énorme par rapport à une caméra d’action moderne, les clips que l’on a filmés étaient des fichiers suffisamment petits pour que le transfert vers le téléphone ne prenne pas une éternité. Les couleurs sont agréablement percutantes, tant en photo qu’en vidéo, avec un niveau de détail respectable ; tout était parfaitement exploitable pour les réseaux sociaux.

Le haut-parleur à oreille libre intégré dans chaque branche a vu son volume augmenté, de sorte que vous pouvez mieux entendre la musique diffusée depuis un smartphone appairé tout en roulant à plus de 32 km/h (20 mph) sur un vélo. Même lors d’une journée particulièrement venteuse, on a pu écouter un podcast sans aucun problème. Dans l’ensemble, la tonalité est bien équilibrée, compte tenu de la conception ouverte ; les chansons sonnent un peu métalliques, mais ne font pas totalement l’impasse sur les basses. Gardez simplement à l’esprit que toute personne à proximité pourra également entendre ce que vous écoutez une fois que vous aurez un peu monté le volume. On a trouvé les microphones intégrés tout aussi efficaces, éliminant le bruit de fond et ne peinant jamais avec le vent, que ce soit lors de passe d’appels ou lorsque j’aboyais des commandes vocales pour Meta AI.

Santé & fitness : le partage est roi

Avoir Meta AI à bord permet aux Vanguard de doubler leur rôle en servant de guide de voyage : demandez-lui simplement ce que vous regardez pour obtenir des informations sur les points d’intérêt, les plantes ou les animaux à proximité, bien que vous deviez garder votre téléphone à portée de main pour servir d’intermédiaire. Un simple « Hey Meta » la réveillera. Ce n’est pas infaillible, faisant parfois des erreurs factuelles, mais c’est utile à avoir si vos mains ne sont pas libres pour chercher quelque chose sur votre téléphone.

Meta AI devient beaucoup plus utile une fois que vous avez lié vos comptes Garmin et Strava dans l’application Meta AI, moment à partir duquel vous pouvez l’interroger sur vos statistiques telles que la fréquence cardiaque en plein entraînement (en supposant que vous portiez également un appareil portable Garmin ou un compteur de vélo). Un mode de capture automatique enregistre une vidéo lorsque vous atteignez des étapes de distance particulières, et le voyant d’activité LED à l’intérieur de la monture peut s’allumer si vous prenez du retard sur votre allure.

Avec Strava connecté, vous pouvez ensuite superposer les statistiques d’exercice sur vos séquences pour un droit de fanfaronnade maximal sur les réseaux sociaux.

Aucune de ces deux additions ne ressemble à une révolution – on a trouvé qu’il était tout aussi facile de lever le poignet et de vérifier l’écran de ma Fenix 8 Pro que de demander mon allure actuelle à Meta et d’attendre qu’elle me réponde vocalement –, mais les deux sont agréables à avoir si vous êtes passionné par l’aspect social du sport.

Autonomie de la batterie : pas un marathonien

L’autonomie de la batterie a été améliorée par rapport aux Meta Ray-Ban de première génération, mais pas au point de pouvoir laisser les Vanguard diffuser de la musique ou enregistrer des jalons kilométriques pendant très longtemps. Nous nous sommes rarement approchés de la promesse de neuf heures de Meta, un mélange de streaming musical, de photos fixes et d’enregistrement vidéo offrant normalement six heures par charge. Ce n’est peut-être pas suffisant pour un week-end d’aventure à vélo, mais cela vous tiendra pendant un marathon. Pour les amateurs de fitness plus occasionnels, cela devrait être amplement suffisant. L’étui de recharge est un peu volumineux et pas facile à glisser dans une poche, mais il protège bien les lunettes et contient assez d’énergie pour quatre recharges complètes séparées.

Verdict du Oakley Meta Vanguard

En combinant une caméra d’action, des écouteurs ouverts et des lunettes de soleil coupe-vent en un seul équipement, l’Oakley Meta Vanguard est un choix évident pour les sportifs souhaitant monter en gamme côté gadgets. C’est une paire de lunettes intelligentes très complète, confortable et dotée de quelques extras sympathiques pour les propriétaires de montres connectées Garmin.

L’autonomie de la batterie, bien que meilleure que les précédents essais de Meta, n’est pas énorme, et le design ne conviendra sans doute pas à un port quotidien. La qualité vidéo ne remplacera pas non plus une caméra d’action dédiée, mais pour la commodité du mains libres, elle est difficile à battre.



L’avis de Stuff…

Note : 4 / 5

Confortables, durables et polyvalentes. Les Oakley Meta Vanguard sont les lunettes intelligentes ultimes pour les passionnés de fitness.

Prix : 549 €

Pour

• La caméra montée au centre capture des séquences d’action en vue à la première personne (POV) convaincantes

• Des haut-parleurs au son clair qui crient assez fort pour contrer le bruit du vent

• Des intégrations utiles avec des services d’entraînement de grande renommée

Contre

• La revendication d’une autonomie de neuf heures semble ambitieuse

• Le style axé d’abord sur le sport pourrait limiter leur utilisation partout ailleurs

• Meta AI dépend de la présence de votre téléphone à proximité pendant l’exercice



Spécifications techniques du Oakley Meta Vanguard

• Caméra : 12 MP, ultra grand-angle

• Haut-parleurs : 2x haut-parleurs à oreille libre

• Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth

• Stockage : 32 Go embarqués

• Autonomie de la batterie : 9 heures

• Durabilité : IP67

• Dimensions & poids : 152 x 120 x 52 mm, 66 g