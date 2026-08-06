La toute nouvelle Mercedes-Benz GLA 100 % Electrique disponible à la commande en France

Le SUV compact et polyvalent ouvre ses carnets de commandes avec une autonomie allant jusqu’à 657 km.



Au lendemain de sa présentation mondiale, Mercedes-Benz annonce l’ouverture officielle des commandes en France pour la toute nouvelle génération de son SUV compact, proposée au lancement exclusivement dans sa déclinaison 100 % électrique. Le tarif d’appel débute à partir de 44 400 €. Proposé dès aujourd’hui sur le configurateur en ligne, le nouveau GLA électrique fixe de nouvelles références sur son segment en combinant une offre tarifaire attractive, un design affirmé, une efficience énergétique exceptionnelle et des technologies de connectivité de dernière génération.



Conçu pour s’adapter à tous les besoins, du quotidien urbain aux longs trajets autoroutiers, le nouveau Mercedes-Benz GLA électrique se décline en trois niveaux de performance :

• GLA 200 électrique (à partir de 44 400 €) : Équipé d’un moteur de 165 kW (224 ch) et d’une batterie de 58 kWh utiles, il offre une autonomie allant jusqu’à 445 km (cycle mixte WLTP), constituant une entrée de gamme particulièrement accessible et efficace.

• GLA 250+ électrique (à partir de 50 700 €) : Doté d’un moteur de 200 kW (272 ch) et d’une grande batterie de 85 kWh utiles, il s’impose comme le champion de l’autonomie avec jusqu’à 657 km d’autonomie WLTP.

• GLA 350 4MATIC électrique (à partir de 54 700 €) : Avec sa transmission intégrale et une puissance maximale de 260 kW (354 ch), il offre des performances dynamiques de premier ordre (0 à 100 km/h en 5,4 s) tout en conservant jusqu’à 642 km d’autonomie.





Le nouveau GLA électrique réaffirme son caractère de SUV urbain et familial grâce à des proportions dynamiques, une présence sur route renforcée et la présence de la calandre iconique illuminée de la marque. À bord, l’habitabilité franchit un cap avec davantage d’espace pour les passagers et les bagages, des matériaux raffinés et une interface numérique intuitive offrant un soutien intelligent et personnalisé à chaque trajet. La gamme 100 % électrique du nouveau Mercedes-Benz GLA est disponible à la commande dès aujourd’hui, 30 juillet 2026, sur le configurateur en ligne et au sein du réseau de concessions Mercedes-Benz.