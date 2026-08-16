Garmin Cirqa : confortable et complet, mais est-ce suffisant pour détrôner Whoop ?

Les capteurs de fitness sans écran et sans distraction ont le vent en poupe. Whoop a lancé le mouvement, puis Google s’y est essayé avec le Fitbit Air. C’est maintenant au tour de Garmin. Le Cirqa vise à plaire aussi bien aux débutants qu’aux fidèles de la marque, en évitant le besoin d’un abonnement tout en offrant un suivi de la santé 24/7 – ce que tout le monde ne trouve pas confortable avec les montres multisports volumineuses de la marque.



Le prix d’entrée de 200 € étant un paiement unique, cela lui donne instantanément un avantage sur les frais d’adhésion mensuels de Whoop, tandis que l’application compagnon Garmin Connect reste l’une des plus complètes du marché pour l’entraînement athlétique et d’endurance sérieux. Mais cela pourrait-il décourager quiconque souhaite simplement un moyen de suivre une séance d’entraînement occasionnelle sans avoir d’écran au poignet ? Après avoir vécu avec le Cirqa pendant quelques semaines, nous avons trouvé de nombreux points positifs à saluer – mais aussi quelques désagréments et particularités qui l’empêchent d’être le meilleur tracker sans écran polyvalent du marché.



Le Garmin Cirqa fait-il quelque chose de différent côté design ?

Sans écran et doté d’un bracelet en tissu, il n’y a vraiment pas grand-chose à dire sur le plan du style – à part le fait que le Cirqa est à la fois plus long et plus épais que ses rivaux. Il reste néanmoins suffisamment fin et léger pour se faire oublier une fois au poignet, ce qui le rend idéal pour le suivi du sommeil.

Le module de suivi en plastique noir arrive pré-monté sur un bracelet en tissu lavable et résistant à la transpiration qui s’est avéré instantanément confortable. Il est lancé en quatre choix de couleurs – Mauve, French Gray (Gris français), Captain Blue (Bleu capitaine) et Black (Noir) – et en tailles Petit/Moyen ou Grand/Très grand. La plupart des gens s’en sortiront bien avec la petite taille ; le faire passer par-dessus ma main a été un peu serré, mais il s’est ensuite posé de manière confortable et sécurisée sur mon poignet. Le velcro le maintient fermement en place tandis que la boucle est facile à ajuster. Un brassard donnera des lectures de fréquence cardiaque plus précises pour certaines activités, mais c’est un accessoire optionnel.

Il n’y a pas de bracelets officiels fabriqués dans des matériaux plus haut de gamme comme le cuir ou le métal, contrairement à Whoop. Je m’attends cependant à ce que des alternatives tierces apparaissent assez rapidement.

Le fait d’être physiquement plus grand que la concurrence permet au Cirqa de faire de la place pour une batterie plus grande, un bouton latéral pour déclencher manuellement des exercices, et une connectivité supplémentaire vraiment utile. Un moteur de vibration prend en charge les alarmes de réveil silencieuses et vibre chaque heure pendant les entraînements pour vous indiquer qu’il enregistre toujours.

Le support ANT+ est la grande nouveauté, vous permettant de partager vos lectures de fréquence cardiaque en direct avec des équipements de salle de sport et d’autres appareils (comme des compteurs de vélo). Il existe même un raccourci optionnel dans l’application pour lancer une diffusion en maintenant appuyé le bouton de l’appareil.

Comment est l’application Garmin Connect à utiliser ?

Notre première expérience avec le Cirqa s’est faite avant que Google ne déploie la dernière version de Garmin Connect sur le Play Store. Heureusement, cela a été résolu à temps pour le lancement commercial, et nous n’avons eu aucun problème de connexion ou d’appairage depuis. L’application reconnaît le bracelet une fois mis en mode d’appairage, puis se synchronise automatiquement et régulièrement en arrière-plan.

Connect est aussi complète que possible pour une application compagnon, bien que la disposition ne soit pas aussi claire que celle de certains concurrents. Certaines informations peuvent ainsi se retrouver enfouies jusqu’à ce que vous alliez les chercher. La nouvelle section « Essentiels », qui place quatre métriques clés en haut de la page pour une référence rapide, ne m’a été proposée qu’après une semaine d’utilisation. L’application a également grandement besoin de widgets pour l’écran d’accueil sur Android et iOS.

Le suivi des exercices est divisé en plusieurs écrans de statistiques, graphiques et cartes selon l’entraînement. J’utilise déjà au quotidien les métriques Body Battery et Préparation à l’entraînement, qui reposent sur le suivi continu de la fréquence cardiaque et du sommeil. Le Cirqa fournit les deux, avec un suivi du sommeil aussi performant que ses rivaux : variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), rythme respiratoire et phases de sommeil sont tous cohérents, tout comme le nombre de pas dans la journée. Même si l’on dort sans problème avec la volumineuse Fenix 8 Pro au poignet, quiconque n’aime pas porter une montre au lit s’entendra très bien avec le Cirqa.

Le suivi du stress et de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2) est également présent, ce qui signifie que vous ne manquez aucune donnée qu’une montre Garmin enregistrerait habituellement. C’est un argument majeur pour quiconque est déjà investi dans l’écosystème Garmin Connect.

Contrairement à son rival Whoop, vous n’avez pas à payer un abonnement mensuel pour accéder aux analyses de santé du Cirqa. Toutes les fonctions de suivi et métriques sont disponibles gratuitement – y compris la fréquence cardiaque en direct (qui ne faisait pas partie du plan initial, mais Garmin a rapidement réagi aux retours des utilisateurs).

L’offre payante Connect+ pourrait être vue comme une exception, mais ses fonctionnalités sont identiques, que vous portiez le Cirqa à 200 $ ou une Fenix à plus de 1 000 $. À aucun moment, nous n’avons eu l’impression de manquer quelque chose en ne souscrivant pas aux programmes de coaching payants, au suivi de la nutrition ou aux conseils générés par IA.

Quelle est la précision du Garmin Cirqa pour la santé et le fitness ?

La précision de la fréquence cardiaque pendant l’entraînement est proche de celle d’une ceinture pectorale haut de gamme dans la majorité des cas. Le vélo d’intérieur, la musculation et les cours collectifs n’ont posé aucun problème. La précision en extérieur pour la course à pied était également très bonne, bien que le temps froid ne soit pas l’ami des capteurs optiques au poignet (des confrères d’autres régions ont noté des résultats parfois irréguliers par basse température). Un brassard au niveau du biceps reste la meilleure option pour les sessions de trail exigeantes.

Le suivi GPS est entièrement géré par le téléphone appairé ; la précision dépend donc de ce dernier plutôt que du Cirqa, mais il surpasse les rivaux uniquement basés au poignet pour la mesure de la distance une fois le GPS mobile activé. Le suivi des pas présente moins de 5 % de variance selon mes tests, ce qui est négligeable au quotidien.

La détection d’activité est presque plus importante que la précision sur un appareil sans écran. Le Cirqa est plutôt efficace pour reconnaître automatiquement les courses et les sorties à vélo, prenant de 30 secondes à quelques minutes pour lancer le suivi selon l’effort. Le bouton physique permet de démarrer et d’arrêter manuellement le suivi pour d’autres types d’exercices moins facilement identifiables. C’est plus pratique que de devoir sortir son téléphone, même s’il faut ensuite ajuster le type d’activité spécifique dans l’application Garmin Connect.

Cependant, comme le capteur de fréquence cardiaque reste en mode basse consommation jusqu’à ce qu’il détecte un effort, si l’appareil manque le début de la séance, il n’est pas possible de rectifier les horaires après coup. Et s’il manque complètement l’exercice, la donnée est définitivement perdue. Whoop, Google et Polar gèrent mieux ce point.

Combien de temps dure la batterie du Garmin Cirqa ?

L’autonomie du Cirqa n’égale pas tout à fait celle de Whoop, mais la promesse de Garmin (« Jusqu’à 10 jours ») se vérifie en grande partie. J’ai facilement atteint huit jours d’autonomie en enregistrant 30 minutes d’exercice par jour, et il est possible d’aller plus loin avec un suivi de base (pas et sommeil uniquement). Diffuser la fréquence cardiaque via ANT+ ou activer le saturomètre en continu réduit légèrement cette durée. Cela reste très compétitif et permet de porter le bracelet 24h/24 et 7j/7 pendant une semaine entière sans penser à la recharge. L’application envoie une rappel au moment opportun. Une charge complète prend environ 1 heure 30 via le câble propriétaire Garmin (le même que celui fourni avec leurs montres de sport). D’après nos essais, il s’est montré plus stable et moins sujet aux déconnexions accidentelles que sur ma Fenix 8 Pro.

Faut-il acheter le Garmin Cirqa ?

Si vous utilisez déjà une montre Garmin pour le sport mais ne souhaitez pas la porter H24, le Cirqa est le moyen idéal de combler les manques dans votre suivi d’entraînement. Il s’ajuste si bien que l’on oublie sa présence malgré son gabarit, et son autonomie couvre largement la semaine. Ses fonctionnalités comme la connectivité ANT+ le démarquent nettement de la concurrence.

Cependant, la détection automatique d’activité montre parfois ses limites et l’impossibilité d’ajouter des séances rétroactivement peut s’avérer frustrante. Le Fitbit Air, plus abordable, gère mieux cet aspect et son application s’avère plus accessible aux sportifs occasionnels. L’écosystème Garmin Connect reste très complet, mais sa prise en main demande un temps d’adaptation.

Whoop conserve une longueur d’avance pour analyser les liens entre sommeil, effort et récupération – mais cela implique un abonnement mensuel.

Le verdict

Zéro distraction et plein de fonctionnalités intelligentes font du Cirqa un capteur de fitness sans écran très performant – mais c’est un produit dont seuls les utilisateurs actuels de Garmin tireront le meilleur parti.

Points forts

• Le suivi 24h/24 et 7j/7 comble les lacunes que les propriétaires de montres Garmin pourraient autrement manquer.

• La connectivité ANT+ est très utile pour les équipements de salle de sport.

• Autonomie d’une semaine et recharge rapide.

Points faibles

• Aucun moyen d’enregistrer rétroactivement des entraînements.

• Le capteur sans écran le plus grand et le plus volumineux, sans bracelets haut de gamme.

• Les débutants en fitness peuvent trouver l’application Connect complexe.

