Belkin et Disney lançent un nouvel étui pour iPad

Belkin collabore avec Disney et Pixar à l’occasion du film très attendu « Toy Story 5 » pour lancer son nouvel étui pour iPad Lilypad en édition spéciale.

Inspiré directement de Lilypad, la nouvelle tablette intelligente et interactive en forme de grenouille du film, cet accessoire ludique et protecteur transforme l’iPad familial (10e et 11e générations) en un véritable compagnon de jeu amusant et amical.

Alliant une protection antichoc robuste (“Kid-Proof” en mousse EVA) à un design ergonomique, cet étui dispose d’une poignée de transport et d’un support pliable intégrés pour accompagner les enfants dans tous leurs déplacements, que ce soit pour dessiner, regarder des vidéos ou apprendre. Conçu à partir de matériaux non toxiques et faciles à nettoyer, il intègre également un code QR exclusif pour télécharger des fonds d’écran thématiques. L’étui pour iPad Lilypad de Belkin est disponible dès maintenant sur Belkin.com, Amazon et auprès d’une sélection de revendeurs à 39,99 €, en amont de la sortie de « Toy Story 5 » exclusivement au cinéma le 19 juin 2026.