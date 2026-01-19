CES 2026 : Memomind, la première paire de lunettes IA de XGIMI

Issue de l’incubation stratégique de XGIMI, MemoMind marque la première incursion de la marque au-delà de la projection.



Le leader de la vidéoprojection franchit une nouvelle étape. À l’occasion du CES 2026, XGIMI a annoncé le lancement de sa nouvelle marque de matériel d’intelligence artificielle, MémoMind, et dévoilé sa première gamme de lunettes IA personnalisables. Les précommandes ouvriront prochainement. Le modèle Memo One sera proposé à environ 599 €, les autres modèles seront commercialisés ultérieurement. « Pourquoi des lunettes à intelligence artificielle ? », s’interroge Apollo Zhong, fondateur de XGIMI et principal investisseur de MemoMind. « Les lunettes sont le format le plus naturel et intuitif pour intégrer l’IA. Elles s’insèrent naturellement dans le quotidien, sans imposer de nouveaux usages. Plus qu’un choix technologique, il s’agit du support le plus pertinent pour proposer une intelligence concrète et accessible au quotidien. »

Elles s’appuient sur l’expertise optique et la philosophie de design de XGIMI pour entrer sur le marché en plein essor des objets connectés intégrant l’IA. Contrairement à de nombreux dispositifs IA perçus comme complexes ou intrusifs, MemoMind a été pensé pour s’intégrer naturellement au quotidien. Cette première génération de produits met l’accent sur l’essentiel : un confort durable, une prise en main intuitive et une intelligence artificielle discrète, qui n’intervient que lorsque cela est réellement utile.



Grâce à un design ultraléger, une intelligence adaptative et une excellente qualité visuelle, MemoMind redéfinit les lunettes IA, non pas comme un simple gadget, mais comme un véritable compagnon du quotidien. Les lunettes IA MemoMind comptent parmi les modèles les plus personnalisables du marché. Elles proposent huit styles de montures, cinq modèles de branches interchangeables et sont entièrement compatibles avec des verres correcteurs. Cette conception modulaire permet à chacun d’adapter ses lunettes à son style et à ses usages, pour un accessoire aussi personnel que les lunettes portées au quotidien.

Le confort est une priorité. Ultra-légères, les lunettes Memo Air Display ne pèsent que 28,9 grammes, ce qui en fait l’un des modèles de lunettes IA les plus légers du marché. Pensées pour être portées toute la journée, elles offrent une autonomie journalière, complétée par un étui de recharge permettant jusqu’à une semaine d’utilisation, pour une assistance IA toujours disponible, sans contrainte.



Dès son lancement, MemoMind dévoile trois gammes de lunettes, chacune proposant un équilibre spécifique entre capacités d’affichage et confort de port. Toutes partagent une même priorité : le confort, la simplicité et la facilité d’utilisation au quotidien.

• Memo One : Modèle le plus complet de la gamme, Memo One intègre des haut-parleurs et un double écran pour une interaction IA à la fois visuelle et audio. Entièrement personnalisables, ces lunettes s’adressent aux utilisateurs en quête d’une expérience IA immersive et aboutie.

• Memo Air Display : Pensés dans un esprit minimaliste, les Memo Air Display misent sur un confort naturel. Leur écran monoculaire affiche uniquement les informations essentielles, tout en préservant l’esthétique, l’équilibre et la légèreté de lunettes classiques. Personnalisables au niveau de la monture et des branches, elles conviennent à ceux qui souhaitent bénéficier d’informations utiles sans surcharge visuelle.

MemoMind a également confirmé le développement d’un troisième modèle, conçu pour se rapprocher encore davantage du port de lunettes traditionnelles. Son lancement sera annoncé ultérieurement.



