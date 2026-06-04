Le design de l’iPhone Fold d’Apple entièrement révélé en vidéo : voici à quoi il ressemble

La conférence d’Apple de juin risque bien d’être éclipsée par la montagne de fuites entourant l’iPhone Fold / iPhone Ultra – et maintenant, une vidéo montre une maquette de démonstration.



La semaine prochaine se tiendra la conférence des développeurs d’Apple (WWDC), où nous découvrirons, entre autres annonces, la prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone. Mais l’événement d’Apple est actuellement en passe d’être relégué au second plan par une accumulation de fuites sur l’iPhone Fold ou l’iPhone Ultra. La toute dernière fuite en date est une maquette non fonctionnelle (dummy unit) conçue pour dévoiler les dimensions de l’appareil.

Des maquettes de ce genre ont déjà été montrées par le passé et il est impossible d’en vérifier l’authenticité. Cependant, son design correspond très fidèlement aux précédentes maquettes partagées en avril par le leaker Sonny Dickson, ainsi qu’à celles d’Unbox Therapy. On retrouve un appareil pliable au format “livre” avec un boîtier assez fin, un bloc caméra arrière surélevé en forme de bande abritant deux objectifs, et une conception de coque en deux parties qui se clipsent séparément sur chaque moitié du châssis pliable.



Une fois de plus, l’appareil ressemble à deux iPhone Air plus courts qui auraient été collés ensemble. Il est même plus court que le Pixel Fold de Google (pourtant déjà trapu) et son esthétique rappelle celle du Surface Duo de Microsoft, qui a connu un destin funeste. Le format de l’écran est visiblement pensé pour imiter celui d’un iPad plutôt que celui d’un iPhone existant.

Une image dévoilée ce week-end affirmait également montrer l’appareil en version blanche. Ce visuel, partagé sur Weibo par le leaker habituel d’Apple, Ice Universe, semble montrer une maquette plutôt qu’un appareil fonctionnel. Toutefois, un autre leaker, Instant Digital, affirme que le blanc est actuellement la seule couleur considérée comme définitivement validée.

Selon plusieurs rapports, Apple devrait délibérément limiter les options de couleur pour son premier appareil pliable. Il a été rapporté que les plans de l’iPhone Fold consistent à éviter totalement les couleurs vives pour s’en tenir à des tons plus traditionnels : argent, blanc, noir et gris.

D’après les informations du site français iPhoneSoft, le fabricant d’accessoires iFunSmart a déjà commencé à l’époque à lister des coques de protection pour ce téléphone pliable d’Apple encore inédit. Même s’il faut toujours prendre les rendus d’accessoiristes avec de grosses pincettes, ce genre de fuite s’avère souvent étonnamment proche du design final.

L’iPhone pliable d’Apple devrait être lancé aux côtés de la gamme iPhone 18 Pro en septembre prochain et coûter plus de 2 000 dollars, bien qu’il n’y ait encore aucune information officielle à ce jour.