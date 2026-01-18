Omega présente la Speedmaster Moonwatch en noir et blanc

Omega débute l’année 2026 avec deux nouvelles Speedmaster Moonwatch qui réinterprètent l’emblématique chronographe en le dotant d’un cadran inversé.

Ces nouveaux modèles sont dotés du célèbre cadran à degrés de la Moonwatch, composé d’une double plaque. La plaque supérieure est noire polie, avec une finition laquée et vernie offrant un éclat supérieur, et intègre des sous-compteurs plaqués rhodium. La couche de base des sous cadrans est quant à elle réalisée en blanc, également revêtue d’une finition vernie et laquée. Sur ceux-ci, la minuterie est décalquée en noir alors qu’on la retrouve en blanc sur le cadran principal, un détail commun aux deux versions qui met en relief l’esthétique inversée et accentue la lisibilité.

Prolongeant la thématique noir et blanc, ces nouvelles montres associent en outre une lunette en céramique noire à une échelle tachymétrique en émail blanc. Leur face avant est dotée d’un verre saphir résistant aux rayures, de forme « boîte », bénéficiant d’un traitement antireflet. Au poignet, ces pièces se distinguent par leur bracelet polis brossés de style Moonwatch classique et intégrant le système de réglage confort breveté Omega.

La collection propose deux modèles de 42 mm : Une version en acier inoxydable. Toutes les aiguilles et les index sont plaqués rhodium et revêtus de Super-LumiNova blanc.

Et une version en or Moonshine 18K, l’alliage d’or jaune exclusif d’Omega. Les aiguilles

des heures et des minutes, celles des compteurs et les index des heures sont en or

Moonshine 18K et revêtus de Super-LumiNova blanc, tandis que l’aiguille de

chronographe centrale est en PVD couleur or Moonshine.

Ces Speedmaster Moonwatch Professional sont chacune animées par le calibre Omega Co-

Axial Master Chronometer 3861, l’évolution la plus avancée du célèbre Calibre 321 qui a

accompagné les astronautes de la NASA sur la Lune. Cette qualité mécanique leur permet de bénéficier d’une garantie de 5 ans ainsi que de la certification Master Chronometer, qui

témoigne du plus haut niveau de précision, de performance et de résistance magnétique de

l’industrie horlogère suisse.

Version acier : 10 200 €

Version Or Moonshine 18k : 48 200 €