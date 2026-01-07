CES 2026 – MARSTEK dévoile ses nouvelles solutions de stockage d’énergie

Spécialiste des batteries fixes comme mobiles, MARSTEK présente ses produits phares pour le stockage d’énergie portable au CES. Tous exploitent des cellules à haute capacité avec une longue durée de vie pour accompagner les usages quotidiens, n’importe où.





Désireux d’offrir une alternative moderne et éco responsable aux piles jetables, MARSTEK propose désormais des piles rechargeables Li-ion AA et AAA avec une tension de sortie nominale de 1,5 V. Elles se rechargent via un port USB-C et supportent plus de 1500 cycles de charge, ce qui les rend à la fois plus pratiques et plus durables que leurs cousines jetables. D’autant que ces piles conservent 80% de charge après trois ans de stockage et fonctionnent jusqu’à -20°C.

MARSTEK lance, en outre, deux batteries externes intelligentes, les modèles P326D et P327D, conçues pour les consommateurs mobiles. Elles disposent d’un écran TFT fournissant des informations en temps réel et d’un câble USB-C tressé détachable qui permet de charger deux appareils simultanément. Elles délivrent une charge rapide jusqu’à 65 W sur un seul port et sont certifiées pour le transport aérien. Il faut aussi souligner que les batteries P326D et P327 bénéficient d’une étanchéité IPX7, parfaitement adaptée à des activités de plein air comme la randonnée ou la pêche.

Stations d’énergie et batteries externes pour tous les usages



Le catalogue de Marstek s’élargit avec de nouvelles stations portables pour l’énergie solaire. La M5000-N est un modèle avec une capacité de 5,12 kWh, extensible jusqu’à 15,36 kWh. Cette batterie IP65 délivre jusqu’à 5 kW en sortie et compte quatre régulateurs de charge MPPT pour une puissance photovoltaïque allant jusqu’à 10 kW en entrée. Le tout avec des cellules LFP garanties 5 ans, capables de supporter plus de 6 000 cycles de charge. La M5000-N partage cette longévité avec les modèles M1200 et M2200, qui offrent respectivement 1200 W et 2000 W en sortie et jusqu’à 800 W et 1200 W en entrée avec les panneaux solaires. Elles disposent aussi d’une capacité extensible, jusqu’à 2060 Wh et 6720 Wh, pour s’adapter aux différents besoins d’autonomie.

MARSTEK dévoile également les batteries externes P265L et P267L, avec une capacité respective de 10 000 et 20 000 mAh. Cette nouvelle génération se distingue par une charge rapide de 22,5 W, et un câble intégré en plus de deux ports de charge. La gamme comprend aussi des modèles plus puissants comme la P288D qui peut atteindre 145 W en sortie et se recharger à 80 % en seulement une heure. La P281D combine une power bank de 20 000 mAh avec un chargeur mural intégré qui bénéficie de la technologie GaN (nitrure de gallium), tandis que la P269D est une batterie de 10 000 mAh avec une accroche magnétique pour l’accrocher au dos d’un smartphone.