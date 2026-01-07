CES 2026 – Belkin dévoile de nouveaux chargeurs et accessoires de recharge pour consoles de jeux

À l’occasion du CES 2026 qui a lieu cette semaine à Las Vegas, Belkin, leader depuis plus de 40 ans sur le marché des produits électroniques destinés au grand public, réaffirme son leadership en présentant une gamme de nouveaux produits conçus pour optimiser le quotidien des utilisateurs.

Parmi ces innovations, des chargeurs sans fil Qi2 de nouvelle génération, des batteries externes ultra-performantes, dont la puissante 27K UltraCharge Pro pour ordinateurs portables, et une pochette de rangement innovante avec batterie intégrée, spécialement conçue pour la Nintendo Switch 2. Belkin dévoile également son adaptateur HDMI sans fil ConnectAir pour une diffusion fluide et des hubs USB-C polyvalents afin d’améliorer la productivité des usages.

L’entreprise annonce également une révolution en matière de protection d’écran. Belkin lance la nouvelle gamme ScreenForce Titan, portée par la technologie propriétaire Nano-Titan. Que les consommateurs recherchent une robustesse à toute épreuve avec Titan Smartphones (jusqu’à 18x plus résistant que le verre traditionnel), la finesse moléculaire de Titan LiquidGuard avec une garantie de réparation, ou l’engagement écologique (conception à partir de matériaux recyclés) et des options spécifiques (confidentialité, anti-lumière bleue) de Titan EcoGuard, ils disposeront d’une solution pour protéger durablement et clairement les appareils.



La marque révèle aussi un programme de remplacement de protections d’écran appelé Wear & Tear qui vient s’ajouter à la garantie produit. Les consommateurs pourront désormais facilement remplacer leurs protections d’écran usées ou endommagées, via le site Belkin.

