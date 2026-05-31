Le moniteur gaming ultime d’Alienware embarque une définition 5K et la technologie Tandem OLED

Cet écran ultra-large de 39 pouces est le premier de la marque à combiner définition 5K et dalle OLED RGB Stripe.



Avec une définition supérieure à la 4K et un tout nouveau matériel de dalle, l’AW3926QW pourrait bien venir de placer la barre encore plus haut pour la gamme d’écrans gaming grand public d’Alienware. Annoncé en amont du salon Computex de Taïwan, le nouvel écran phare de la marque est également son premier à utiliser une dalle OLED à structure de sous-pixels “RGB stripe” (bandes RGB), qui vise à corriger certains défauts des technologies OLED actuelles.

Le Tandem OLED fait déjà parler de lui sur (entre autres gadgets) les derniers iPad Pro d’Apple. Il utilise deux couches de bleu ainsi que des couches indépendantes de sous-pixels rouges et verts, disposées selon une configuration RGB à trois sous-pixels, afin d’offrir une image beaucoup plus nette et mieux définie. Une luminosité plus élevée et un volume de couleur accru constituent également des améliorations majeures par rapport aux OLED de génération précédente, tout en conservant les niveaux de noir impressionnants et le contraste quasi infini qui font la réputation de cette technologie.



Du haut de ses 39 pouces, l’AW3926QW est plus grand que n’importe quel écran actuellement vendu par Alienware. La dalle au format ultra-large 21:9 affiche une immense définition de 5120 × 2160 — également connue sous le nom de WUHD ou 5K2K — étirée sur une courbure subtile de 1500R. Le taux de rafraîchissement est plutôt rapide, culminant à 165 Hz en définition native, avec une prise en charge du rafraîchissement variable Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro et VESA AdaptiveSync. Un mode esports permet ensuite de pousser la réactivité encore plus loin jusqu’à 330 Hz en réduisant la définition et en encadrant vos jeux dans un format plus familier de 24,5 pouces (définition de 1680 × 945) ou de 27 pouces (1520 × 855).

On retrouve un support Dolby Vision et une luminosité HDR maximale annoncée à 1300 nits. L’AW3926QW a également reçu la certification DisplayHDR True Black 500 de la VESA, tandis qu’Alienware estime la précision des couleurs à un Delta E inférieur à 2 et à une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Sur le papier, il semble être un rival direct du LG UltraGear Evo 39GX950B, qui utilise une dalle tandem WOLED — étant donné qu’il n’existe pas de QD-OLED à cette taille, je parie qu’Alienware utilise essentiellement les mêmes composants de base.



En plus du DisplayPort 2.1 et de deux ports HDMI 2.1 (dont un compatible eARC) à l’arrière, on trouve également de l’USB-C gérant à la fois le DisplayPort et une alimentation de 90W pour brancher un ordinateur portable avec un seul câble. Un commutateur KVM est aussi de la partie pour basculer rapidement vos périphériques entre plusieurs ordinateurs. La seule véritable absence notable est celle de haut-parleurs intégrés, même si vous disposez d’un port jack 3,5 mm pour une écoute au casque.

À l’arrière, le design s’inscrit dans l’évolution de la gamme actuelle d’écrans d’Alienware, avec un style épuré et un profil mince. Même le logo lumineux AlienFX, personnalisable en couleur, se veut plutôt discret. Le pied central occupe une place réduite sur le bureau et intègre un système de gestion des câbles pour les masquer à la vue. L’écran offre jusqu’à 110 mm de réglage en hauteur, ainsi que des fonctions d’inclinaison, de pivotement et d’orientation latérale.



Pour l’instant, aucune information n’a filtré concernant la date de commercialisation de l’AW3926QW, ni son prix. Sachant que son rival d’Asus, le ROG Swift PG34WCDN (qui utilise également la technologie stripe OLED sur un écran plus petit de 34 pouces) coûte 1 100 $, on parie que l’Alienware pourrait approcher les 1 500 $. On espère pouvoir l’approcher de près plus tard cette semaine au Computex.

Alienware a également dévoilé plusieurs autres nouveaux écrans au salon de cette année, notamment l’AW3426DW de 34 pouces à 280 Hz avec une dalle QD-OLED de nouvelle génération, ainsi que les modèles AW3426DWM (34 pouces) et AW3226DM (32 pouces), plus abordables, qui sont équipés de dalles LCD VA à 240 Hz.