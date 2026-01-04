CES 2026 – Le Samsung Freestyle+ est plus lumineux, plus performant, plus intelligent et plus élégant

La gamme de projecteurs Samsung Freestyle s’améliore encore cette année. Elle devient plus performante et plus intelligente. C’est prometteur !

Le projecteur Samsung Freestyle est tout simplement génial. Installé à côté du lit, il permet de profiter de ses films préférés jusqu’au bout de la nuit sur une image de 100 pouces. L’annonce de la mise à jour significative du Freestyle (2e génération) par Samsung est donc un peu décevante. Certes, nous sommes ravis qu’il s’améliore, mais va-t-on vraiment vouloir passer au modèle supérieur ? À en juger par l’annonce d’aujourd’hui, il va falloir resortir son portefeuille.

Le nouveau Samsung Freestyle+, présenté au CES 2026, offre une luminosité deux fois supérieure à celle de son prédécesseur. Il propose 430 lumens ISO et est compatible avec la technologie Q-Symphony de Samsung, ce qui signifie qu’il fonctionnera avec les barres de son de la marque. Pour ceux qui ne possèdent pas de barre de son Samsung, cela n’aura que peu d’importance, mais l’appareil lui-même offre un son à 360° grâce à ses haut-parleurs tubulaires.

Quelles autres améliorations peut-on attendre ? Comme on pouvait s’y attendre, elles sont basées sur l’intelligence artificielle. Samsung la nomme AI Optiscreen. Voici ses avantages :

La correction automatique du trapèze 3D corrige automatiquement la distorsion, même lors de la projection sur des surfaces irrégulières ou non planes, comme les angles, les rideaux ou les murs inclinés.

La mise au point en temps réel ajuste en continu la netteté lorsque le projecteur se déplace ou pivote, pour des images claires et stables, sans flou ni bruit visuel.

L’adaptation automatique à l’écran ajuste l’image à la surface de projection lorsqu’un écran compatible est utilisé.

L’étalonnage mural analyse la couleur ou le motif de la surface de projection et minimise les distractions visuelles pour une meilleure visibilité.

Samsung promet également un assistant IA Vision qui utilise Bixby pour s’intégrer aux services de streaming du monde entier, « afin de permettre une interaction plus naturelle et conversationnelle avec le contenu affiché à l’écran ». « Le Freestyle+ illustre la volonté de Samsung de créer des écrans qui s’adaptent naturellement au mode de vie et aux déplacements des utilisateurs », a déclaré Hun Lee, vice-président exécutif de la division Affichage visuel chez Samsung Electronics. « En alliant une véritable portabilité à une intelligence artificielle qui optimise l’environnement visuel et le contenu, le Freestyle+ permet de profiter d’une expérience visuelle homogène et de haute qualité où que vous soyez. » Samsung prévoit de présenter l’appareil au CES 2026 la semaine prochaine ; les informations concernant sa disponibilité seront alors disponibles.