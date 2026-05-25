Le chronographe le plus emblématique de Breitling, la Chronomat, encore plus fin et plus chic

Breitling renouvelle la Chronomat avec sa mise à jour la plus importante depuis 2020. La Breitling Chronomat est de retour, et cette version 2026 se décline en trois variantes : le chronographe B01 42, la nouvelle automatique B31 40, et la classique automatique 36.



Toutes trois partagent des caractéristiques similaires – un boîtier et un bracelet entièrement intégrés qui s’imposent comme une évolution naturelle pour la gamme Chronomat. Alors oui, aussi splendides que soient ces montres, le changement majeur réside ici dans l’intégration du bracelet. Le design semi-intégré du modèle sortant disparaît au profit d’une configuration entièrement intégrée avec des cornes dissimulées. Point crucial, Breitling n’a pas sacrifié la possibilité de changer de bracelet pour autant, ce qui est une excellente nouvelle si vous aimez changer le style de votre montre toutes les deux semaines. Le bracelet Rouleaux dispose désormais d’un nouveau système de micro-ajustement sur les modèles en acier et bicolores, vous permettant de rallonger le bracelet d’un maillon de chaque côté du fermoir (même lorsque vous la portez). C’est un détail, mais ce genre de petite attention rend une montre beaucoup plus agréable à vivre au quotidien.

Le chronographe B01 42 est la vedette de la collection (surtout avec son cadran bleu glacier). Son boîtier a été affiné, passant de 15,1 mm à 13,77 mm, ce qui est assez considérable, et le protège-couronne est plus petit, ce qui rend le remontage et le réglage moins fastidieux. À l’intérieur bat le Calibre 01 éprouvé et certifié COSC, qui offre toujours 70 heures de réserve de marche.



La B31 40 est la véritable surprise de cette gamme. C’est la première fois que Breitling propose une Chronomat “heure et date” uniquement dans un boîtier de 40 mm. Elle est propulsée par le nouveau Calibre manufacture B31, et l’ensemble de la montre affiche une épaisseur très confortable de 10,99 mm. Sa réserve de marche s’étend jusqu’à 78 heures. C’est une proposition particulièrement séduisante.

L’automatique de 36 mm complète la famille, désormais affinée à seulement 9,68 mm. Elle fonctionne grâce au Calibre 10 de Breitling, un mouvement certifié COSC basé sur un Sellita, doté d’une réserve de marche de 42 heures. Sur les trois modèles, la lunette du chronographe a été unifiée : elle passe de 18 composants distincts à une seule pièce intégrée, ce qui lui confère un aspect plus épuré et, on l’imagine, une plus grande robustesse. La collection complète est disponible dès maintenant dans les boutiques Breitling et chez les revendeurs agréés.