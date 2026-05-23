L’Osmo Mobile 8P de DJI est la perche à selfie la plus sur-conçue jamais fabriquée

Mais c’est exactement pour cela qu’on l’adore…

La perche à selfie est une invention assez simple, mais le DJI Osmo Mobile 8P reprend ce concept de base et y intègre absolument tout ce qui est technologiquement possible. Avec une poignée télescopique qui intègre également un trépied, vous n’aurez plus jamais à confier votre téléphone à un touriste en croisant les doigts. De plus, la télécommande amovible possède son propre écran tactile de 1,4 pouce et vous permet d’incliner et de faire pivoter la nacelle à trois axes à distance.

Le savoir-faire de DJI en matière de drones s’avère également très utile, avec différents modes de stabilisation lorsque vous filmez à la main, tandis que l’application Mimo permet de tout capturer, des zooms de style cinéma aux traînées lumineuses psychédéliques.

Ajoutez le Module Multifonctionnel 2 et vous pourrez suivre automatiquement les personnes, les chats, les chiens et d’autres objets en mouvement. La batterie de 3350 mAh devrait tenir jusqu’à 10 heures entre deux charges, mais si votre téléphone commence à faiblir, vous pouvez lui emprunter de l’énergie grâce à l’8P, le câble de charge USB-C nécessaire étant inclus dans la boîte.

L’Osmo Mobile 8P est compatible avec à peu près tous les smartphones imaginables. Il existe une liste complète sur le site web de DJI, mais elle comprend 90 modèles Android et 26 iPhones différents. Si le vôtre n’y figure pas, c’est que vous avez des goûts très particuliers en matière de technologie. Pour 189 €, vous bénéficierez également du Module Multifonctionnel 2 inclus, tandis que la formule Creator Combo, un peu plus onéreuse, vous permettra de repartir avec l’émetteur Mic Mini 2 et le récepteur mobile Mic Series.