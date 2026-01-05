CES 2026 – Samsung dévoile un téléviseur monstre de 130 pouces

Mais il n’y a pas que ce grand modèle : Samsung a également présenté les téléviseurs OLED S95F et Micro LED S95H…

L’immense téléviseur Micro RGB de 130 pouces de Samsung est tout simplement époustouflant. Dévoilé lors de l’événement « First Look » organisé par la marque avant le CES 2026, ce téléviseur au design audacieux offre une image incroyable.

Bien que Samsung ait également présenté le R95GH Micro RGB, beaucoup plus accessible, la marque n’investit pas encore massivement dans cette technologie. Le téléviseur OLED S95F de l’année dernière a un véritable successeur : le S95H. Samsung semble bien décidé à maintenir le suspense chez les acheteurs potentiels quant au choix du modèle à privilégier. Le S95H sera un téléviseur difficile à surpasser lors des tests en 2026. Il utilise à nouveau la dalle QD-OLED de Samsung et arbore un élégant cadre métallique mural, fourni avec chaque téléviseur S95H et recommandé par Samsung pour une installation murale, plutôt que l’utilisation d’un support tiers. Il dispose de quatre ports HDMI 2.1, mais il est possible d’en ajouter jusqu’à huit via le boîtier One Connect de Samsung. Ce dernier est également sans fil, idéal pour ceux qui souhaitent éviter tout câble sous l’écran.

Un design audacieux

L’écran ultra-large semble flotter à l’intérieur de ses bords, lui conférant une allure d’œuvre d’art. Comme sur certains modèles similaires, le système audio est intégré au cadre de l’écran. Samsung affirme que le nouveau design de son écran géant de 130 pouces est le fruit de son « leadership en matière d’excellence technique, allié à une esthétique haut de gamme ». L’entreprise explique que le design « a été conçu pour ressembler moins à un téléviseur et davantage à une vaste fenêtre immersive qui agrandit visuellement la pièce ».

Samsung a déjà produit des designs similaires et précise que le nouveau design est une évolution de la gamme Timeless Gallery de 2013, visible ici. « La technologie Micro RGB représente le summum de notre innovation en matière de qualité d’image, et le nouveau modèle de 130 pouces pousse cette vision encore plus loin », a déclaré Hun Lee, responsable de l’affichage visuel chez Samsung. « Nous renouons avec l’esprit de notre philosophie de conception originale, introduite il y a plus de dix ans, afin de proposer un écran résolument haut de gamme, doté d’une technologie de pointe. »



