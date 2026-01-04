OnePlus dévoile ses smartphones gaming Turbo 6 dotés d’une batterie gigantesque

OnePlus ambitionne de dominer le marché des smartphones gaming avec sa gamme Turbo. De nouvelles informations viennent d’être révélées.

OnePlus a présenté plus en détail ses futurs smartphones gaming « Turbo » et a confirmé une caractéristique essentielle : une batterie colossale de 9 000 mAh pour une autonomie prolongée. Les nouveaux smartphones dédiés au jeu, baptisés Turbo 6 et Turbo 6V, ont été présentés cette semaine par OnePlus sur le réseau social Weibo.

Dans un commentaire traduit, la société écrit : « La toute nouvelle série OnePlus Turbo 6 arrive bientôt. Elle explore l’esthétique avec un design jouant avec la lumière et une texture ultra-transparente ; des angles arrondis extra-larges, un design cubique en métal ultra-fin et une excellente prise en main quelle que soit l’orientation. » Cette publication dévoile les noms et les designs des téléphones, ainsi que les coloris proposés par OnePlus : bleu clair et vert, ainsi que argent et noir.

L’entreprise évoque également des écrans 165 Hz, offrant des taux de rafraîchissement optimaux pour le jeu, ainsi que des puces Snapdragon série 8. Une vidéo montre le téléphone immergé sous une bonne douche, confirmant ainsi sa bonne résistance à l’eau. Le Turbo est équipé de deux objectifs, tandis que le 6V en possède trois. Les autres différences restent floues, mais OnePlus devrait les dévoiler en début d’année prochaine.