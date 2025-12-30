CES 2026 – Les nouveaux moniteurs gaming 5K de LG promettent d’alléger la charge de votre carte graphique

LG a présenté en avant-première sa nouvelle gamme de moniteurs gaming haut de gamme qui, comme on peut s’y attendre à cette période de l’année, promettent des innovations majeures. LG a ainsi dévoilé une nouvelle gamme de moniteurs gaming 5K dotée d’une nouvelle technologie OLED, MiniLED avec mise à l’échelle par IA et, pour couronner le tout, un écran ultra-large 5K2K.

À l’approche du CES 2026 à Las Vegas, LG a présenté ses moniteurs gaming UltraGear evo qui promettent de libérer les joueurs de la course à la puissance des cartes graphiques, un phénomène qui impacte l’offre et les budgets. Ils y parviennent en prenant en charge une grande partie de la mise à l’échelle directement sur l’appareil, du moins en termes de résolution pure, permettant ainsi aux joueurs de profiter de davantage de contenu en 5K. Surtout, selon LG, cela pourrait permettre aux joueurs d’éviter, même occasionnellement, une mise à niveau de leur carte graphique.

« Cette technologie exclusive est à l’origine de la première technologie d’upscaling IA 5K au monde », déclare LG dans un communiqué de presse. « Elle offre une clarté époustouflante de qualité 5K sans nécessiter de mise à niveau du GPU et permet aux joueurs de profiter d’un plus large éventail de contenus en haute définition, dépassant ainsi les limites de la résolution d’origine. »

Le modèle phare est un écran OLED 5K2K de 39 pouces avec une courbure 1500R et un format ultra-large 21:9. Il propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz en pleine résolution et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms. La densité de pixels est également remarquable, à 142 pixels par pouce.

Le GM9 (27GM950B), premier moniteur MiniLED 5K au monde doté de la même technologie d’upscaling IA, est également présenté. LG affirme qu’il « élimine le blooming ». L’écran de 27 pouces a été conçu pour « améliorer considérablement la gestion du blooming. En minimisant efficacement les effets de halo qui affectent fréquemment les écrans MiniLED haute résolution, ce moniteur offre une précision 5K de qualité professionnelle et une clarté optique exceptionnelle. »

Enfin, voici le plus grand moniteur 5K2K 240 Hz au monde. Le G9 de 52 pouces (52G930B) promet une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide grâce à son écran incurvé 1000R. Ce sont des moniteurs haut de gamme qui devraient afficher un prix à la hauteur de leurs performances. Nous en saurons plus au CES 2026, qui débutera le 6 janvier.