CES 2026 – Ces enceintes Music Studio de Samsung signés Erwan Bouroullec offriront-elles un son à la hauteur de leur design ?

Samsung présente des enceintes élégantes avant le CES, ainsi qu’une barre de son intégrant deux nouvelles technologies.

Samsung enrichit sa gamme audio avec deux enceintes sans fil au design attrayant, conçues pour s’intégrer harmonieusement à tout intérieur, tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle. Les nouvelles Music Studio 5 et Music Studio 7 seront dévoilées au CES 2026 la semaine prochaine et arborent un style unique, signé Erwan Bouroullec.

Le modèle phare est la Music Studio 7 (LS70H), compatible Dolby Atmos. Utilisée seule, elle offre un son spatial 3.1.1 canaux grâce à ses enceintes latérales gauche, droite et frontale, et s’intègre parfaitement à un système home cinéma. Samsung affirme : « La technologie Audio Lab Pattern Control de Samsung réduit le chevauchement des signaux pour une directivité plus précise, tandis que la technologie AI Dynamic Bass Control offre des basses profondes avec une distorsion minimale et que l’audio haute résolution permet un traitement audio jusqu’à 24 bits/96 kHz. » Samsung propose également l’enceinte Music Studio 5 (LS50H), qui intègre la même technologie AI Dynamic Bass Control, un haut-parleur de graves de 10 cm et deux tweeters. Ces deux enceintes sont disponibles en noir et en blanc.

Samsung annonce également une toute nouvelle barre de son haut de gamme (modèle HW-Q990H), dotée de la technologie Sound Elevation qui, selon Samsung, centre les dialogues à l’écran, ainsi que de la technologie Auto Volume qui, d’après la marque, maintient les niveaux sonores sur tous les canaux pour une expérience d’écoute plus fluide. Samsung affirme : « Ce système 11.1.4 canaux combine une barre de son principale 7.0.2, des enceintes arrière 4.0.2 et un caisson de basses actif compact intégré avec deux haut-parleurs de 20 cm, optimisé pour des basses puissantes et peu encombrantes. Les canaux orientés vers le haut et le réglage par intelligence artificielle de nouvelle génération élargissent encore davantage le champ sonore, offrant une immersion digne des installations home cinéma professionnelles. »

Plus d’informations sur le prix et la disponibilité lors du CES de Las Vegas.