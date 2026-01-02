Les nouvelles enceintes Xboom de LG, créées en collaboration avec will.i.am, utilisent l’IA pour sélectionner et diffuser la musique que vous aimez, le tout animé par un DJ personnel.

La gamme Xboom de LG a toujours été l’une de nos préférées. Ses enceintes et ses écouteurs offrent un son exceptionnel et un design encore plus réussi. Aujourd’hui, le géant de la technologie coréen s’est associé une nouvelle fois à l’artiste will.i.am pour une nouvelle version de sa gamme d’enceintes. Ces nouvelles enceintes Xboom de will.i.am seront présentées au CES 2026 et commercialisées dans le monde entier plus tard dans l’année. Le prix exact n’est pas encore connu, mais nous vous tiendrons informés dès leur disponibilité.Cette fois-ci, l’IA est au cœur de tout.

Ces enceintes Bluetooth prétendent savoir ce que vous voulez écouter avant même que vous le sachiez. Cette phrase risque de réveiller votre côté cynique. Mais honnêtement, on est intrigué. Car ces enceintes ne se contentent pas de diffuser des basses puissantes dans un parc, elles interagissent réellement avec vous. Au cœur de la nouvelle gamme Xboom se trouve la radio FYI.Radio de will.i.am, alimentée par l’IA. Elle vous permet d’interagir avec dix personnalités IA différentes via une application ou le bouton dédié « My Button » sur les nouvelles enceintes. Ces DJ IA diffusent de la musique en fonction de votre humeur, de votre localisation, etc.

La nouvelle gamme d’enceintes s’adresse à tous, des fêtards les plus enthousiastes aux amoureux de la nature en passant par les adeptes du minimalisme urbain. La Stage 501 est sans doute la plus puissante, avec ses 220 W. Son autonomie atteint 25 heures grâce à sa batterie amovible de 99 Wh. Elle propose même une fonction karaoké, grâce à un maître karaoké IA entraîné sur plus de 10 000 chansons. Vous pouvez supprimer les voix, ajuster la tonalité et vous ridiculiser devant vos amis sans abonnement supplémentaire.

Si vous préférez la randonnée au karaoké, découvrez la Xboom Blast. Ce modèle robuste et compact est doté de protections latérales et d’une batterie offrant jusqu’à 35 heures d’autonomie. Elle délivre la même puissance de 220 W que la Stage 501 et intègre des radiateurs passifs pour une meilleure dissipation de la chaleur. Enfin, sa poignée en corde pratique vous permet de l’emporter partout. Il y a ensuite la Xboom Mini, qui privilégie la compacité au détriment de la puissance brute. Son design cubique, ses 10 heures d’autonomie, sa résistance à l’eau et à la poussière (IP67) et sa technologie Sound Field Enhance intelligente lui confèrent un son clair et agréable. Fixable sur trépied et dotée d’une bandoulière, elle vous accompagne partout.

Enfin, voici la Rock (sans lien de parenté avec Dwayne Johnson). Successeur spirituel de la XG2, elle offre désormais une puissance sonore de 6 W et un boîtier robuste conforme aux normes militaires. Dix heures d’autonomie, la technologie LE Audio Auracast pour partager le son sur plusieurs enceintes et un bouton intelligent pour un accès rapide aux fonctionnalités de l’application complètent ses caractéristiques.

Si la plupart offrent un son de qualité, toutes ces enceintes proposent les technologies AI Sound et Space Calibration Pro. La première ajuste automatiquement l’égalisation en fonction du contenu écouté, tandis que la seconde adapte le son à l’environnement sonore.