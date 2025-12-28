Smartlet, un double bracelet pour smart watch et montre mécanique

Pas envie de porter votre montre classique à un poignet et votre smartwatch à l’autre? L’ingénieur français David Ohayon a créé le Smartlet, un bracelet à double face révolutionnaire.

« On m’appelait le maître des horloges ! », se rappelle David Ohayon, ingénieur français passé par Centrale Supélec et l’INSEAD Mais il en avait assez qu’on lui demande pourquoi il portait deux montres à la fois, une mécanique à un poignet et une connectée à l’autre. « Un jour, j’ai fait quelques schémas, et j’ai imaginé ce bracelet deux-en-un.»

Ce Smartlet repose sur trois principes fondamentaux : innovation, élégance et modularité. Plus qu’un simple accessoire, c’est un bracelet adaptable conçu pour répondre aux besoins et préférences de chacun, sans compromis sur la fonctionnalité ni le raffinement. L’élégance s’exprime par un design épuré et intemporel, où la technologie s’intègre harmonieusement à la pièce sans en éclipser le style. Le bracelet n’est pas qu’un simple accessoire fonctionnel ; c’est une pièce à part entière, conçue pour sublimer les montres qu’elle accompagne. D’une simple double pression, vous débloquez ce smartlet pour y insérer votre montre mécanique d’un côté, votre montre connectée de l’autre. Un bracelet épais de seulement 9 mm, et pesant à peine 90 grammes. En un instant, vous le passez au poignet et, selon les circonstances, pouvez porter au dessus l’une ou l’autre de vos montres. Il suffit, comme pour tout bracelet horloger d’un petit tournevis pour ajouter ou ôter des maillons.

Smartlet réinvente la façon dont nous portons les montres, proposer des alternatives aux bracelets traditionnels et créer une transition fluide entre classicisme et modernité. Au cœur de Smartlet réside une ambition claire : offrir une nouvelle liberté à celles et ceux qui souhaitent intégrer harmonieusement style et technologie à leur quotidien. Cette aventure a débuté par une simple question : et si nous réinventions le bracelet avec le même niveau de précision et de savoir-faire que la montre qu’il maintient ? La première version en acier inoxydable de ce bracelet modulaire, actuellement en instance de brevet, réinvente la façon de porter les montres, ouvrant de nouvelles perspectives en horlogerie. Smartlet explore déjà de futures variations de matériaux tels que le cuir, la fibre de carbone, le titane, le caoutchouc, la céramique et le tissu, ainsi que des designs et des couleurs variés, avec pour objectif d’ repousser les limites des bracelets de montre interchangeables.

La collection de bracelets Smartlet a été dévoilée via une campagne Kickstarter en

juin 2025. Cette initiative a marqué une étape importante, offrant aux premiers contributeurs l’opportunité d’être parmi les premiers à posséder un bracelet Smartlet.

Le bracelet est désormais disponible en précommande sur le site officiel de Smartlet :

https://www.smartlet.io

399 $ pour la version en acier inoxydable SS316L

519 $ pour la version noir mat

699 $ pour la version en titane