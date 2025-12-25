CES 2026 – Avec le Samsung Odyssey 3D, place au suivi oculaire en temps réel pour des jeux 3D sans lunettes

Samsung a dévoilé sa gamme de moniteurs gaming Odyssey avant le CES, avec notamment une première mondiale prometteuse en matière de jeu 3D.

Samsung affirme présenter le premier moniteur gaming 3D sans lunettes au monde à atteindre une résolution 6K. Le nouveau Samsung Odyssey 3D (G90XH), d’une diagonale de 32 pouces, promet un suivi oculaire en temps réel qui ajuste la profondeur et la perspective en fonction de la position du joueur. Nous aurons certainement hâte de le tester sur le stand Samsung au CES 2026, dès l’ouverture

Les autres caractéristiques promettent une expérience immersive exceptionnelle, au-delà de la simple dimension supplémentaire. La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz peut atteindre 330 Hz grâce au mode Dual. Le temps de réponse GtG de 1 ms garantit une netteté d’image remarquable.

Samsung précise que ces effets 3D ont été développés en collaboration avec un studio de jeux vidéo et qu’une sélection de titres compatibles sera disponible dès le lancement. Parmi eux, on retrouve The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture et Stellar Blade. « Les joueurs bénéficieront d’une dimension supplémentaire qui améliore le rendu du terrain, la perception des distances et la séparation des objets, bien au-delà des possibilités offertes par le jeu en 2D classique », affirme le géant coréen.

Et ce n’est pas tout ! Le nouveau modèle Odyssey G6 de 27 pouces propose également le premier écran gaming 1040 Hz au monde. Là encore, cette fréquence est atteinte grâce au mode Dual, tandis que la résolution QHD native est prise en charge à 600 Hz.

Cette sensibilité de mouvement de haut niveau est idéale pour les joueurs d’e-sport, leur permettant de suivre leurs cibles et de distinguer les détails les plus fins même lors de mouvements rapides. Elle est compatible avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync.

La gamme Odyssey G8 s’enrichit également de trois nouveaux moniteurs, disponibles en 6K, 5K et OLED, chacun offrant un équilibre différent entre résolution et fréquence d’images. « Le modèle phare de la gamme, l’Odyssey G8 de 32 pouces (G80HS), premier moniteur gaming 6K du marché, offre une fréquence de rafraîchissement native de 165 Hz et un mode double permettant d’atteindre 330 Hz en 3K », indique la société dans un communiqué. « L’Odyssey G8 de 27 pouces (G80HF) propose une résolution 5K plus nette avec une fréquence de rafraîchissement native jusqu’à 180 Hz, et un mode double permettant d’atteindre 360 ​​Hz en QHD pour une fluidité d’image optimale. »