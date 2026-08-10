Sonic et Mario Kart prennent la pole position chez Carrera Toys

Sonic ouvre la voie dès le mois d’août avant l’arrivée de nouvelles surprises Mario Kart à la rentrée.

Les plus grandes licences du jeu vidéo ne se contentent plus de faire vibrer les écrans : elles prennent aussi désormais vie dans le monde réel. Avec ses véhicules radiocommandés sous licences officielles, Carrera Toys permet aux joueurs de prolonger leurs aventures préférées à travers des courses toujours plus immersives. Cet été, c’est Sonic the Hedgehog qui fait son entrée à pleine vitesse avec trois nouveautés inspirées du très attendu univers Sonic Racing CrossWorlds, avant que la gamme Mario Kart ne s’enrichisse à son tour dès le mois de septembre.

Impossible de parler de vitesse sans évoquer Sonic. Après la sortie du jeu vidéo Sonic Racing CrossWorlds, Carrera transpose toute l’énergie du célèbre hérisson bleu dans une nouvelle génération de véhicules radiocommandés prêts à rouler dès leur sortie de la boîte.

Les nouveaux modèles Carrera RC Sonic Racing CrossWorlds – Sonic et Carrera RC Sonic Racing CrossWorlds – Tails offrent une expérience de conduite fidèle à l’univers du jeu. Longs d’environ 25 cm, ils bénéficient d’un design particulièrement soigné, d’une commande Full Function en 2,4 GHz, de trois modes de vitesse, de pneus en caoutchouc assurant une excellente adhérence ainsi que d’effets lumineux LED au niveau des phares, des feux arrière et des jantes pour des courses encore plus spectaculaires. Ils atteignent jusqu’à 8 km/h et sont destinés aux pilotes à partir de 6 ans.



Pour les amateurs de sensations fortes, Carrera RC Sonic Racing CrossWorlds Monster Truck – Sonic apporte une approche plus musclée de la compétition. Avec ses grandes roues, ses pneus à air, sa carrosserie lumineuse et sa vitesse pouvant atteindre 6 km/h, il permet d’affronter tous les terrains tout en conservant l’identité visuelle emblématique du héros de SEGA. Comme tous les modèles Carrera RC, ces nouveautés sont Ready to Run : quelques instants suffisent pour passer du déballage aux premières courses.