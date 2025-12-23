Netgear présente son routeur mobile Nighthawk 5G M7 associée à une nouvelle application et une eSIM marketplace pour une connectivité portable haut débit. Le routeur mobile WiFi M7 avec eSIM sera disponible dès le 27 janvier 2026 au prix public conseillé de 599,99 €.



« Nous avons imaginé le M7 pour répondre à un besoin devenu universel : bénéficier d’un accès Internet simple, sécurisé et fiable, où que l’on soit dans le monde. Avec l’intégration d’une plateforme eSIM Marketplace, nous ne présentons pas seulement un nouveau routeur mobile ; nous offrons une solution de connectivité complète, qui permet à chacun de se connecter en toute confiance et en toute simplicité. C’est, aujourd’hui, le moyen le plus direct et le plus facile pour connecter son routeur mobile à Internet, avant de partir en voyage comme dès son arrivée. » explique Graeme McLindin, Vice President of Mobile de Netgear.



Son design compact offre des connexions flexibles, fiables et sécurisées pour les voyageurs et les travailleurs nomades. Ce routeur WiFi 7 mobile Nighthawk 5G M7 (MH7150) intégrant une nouvelle application mobile (iOS et Android) ainsi qu’une eSIM Marketplace. Cet appareil innovant allie une connectivité portable fiable à une flexibilité révolutionnaire, permettant aux utilisateurs de choisir la couverture qui leur convient et de se connecter instantanément à un internet haut débit dans plus de 140 pays.



Pensé pour s’adapter aux rythmes de vie actuel, le M7 fournit une connexion rapide aux voyageurs, aux télétravailleurs comme aux familles en déplacement. Son format compact et léger en fait un compagnon de route tout trouvé, tandis que sa batterie endurante assure jusqu’à 10 heures de connexion ininterrompue pour travailler, profiter du streaming, jouer ou simplement rester en contact.

Entièrement repensé, ce routeur mobile est un véritable concentré de puissance, offrant des vitesses WiFi 7 pouvant atteindre 3,6 Gbps pour connecter jusqu’à 32 appareils. Pour les connexions filaires, les utilisateurs peuvent également se connecter directement au M7 via un adaptateur USB-C ou Ethernet (vendu séparément) pour une connectivité ultra-rapide.

De puissantes fonctionnalités de sécurité intégrées (pare-feu, chiffrement WPA3, mises à jour automatiques du firmware et Advanced Router Protection de NETGEAR, …) assurent une protection optimale des données des utilisateurs où qu’ils se trouvent.

Le NETGEAR eSIM Marketplace, caractéristique phare du M7, est une nouvelle plateforme intégrée à une application dédiée qui propose des forfaits de données mobiles internationaux, de qualité, à des prix abordables. Les utilisateurs peuvent consulter, acheter et activer des forfaits de données en quelques secondes directement depuis la nouvelle application NETGEAR, ce qui leur évite de devoir se procurer une carte SIM locale ou de payer des frais d’itinérance internationale excessifs. Une solution simple, à la demande, pour rester connecté dans plus de 140 pays.



Les clients peuvent choisir des forfaits de données allant de 3GB à 20GB et suivre leur consommation en temps réel grâce à un suivi transparent. La plateforme NETGEAR eSIM permet d’accéder et d’activer facilement des forfaits compétitifs adaptés aux besoins de chaque voyageur. Pour le lancement du Nighthawk M7, NETGEAR s’est associé à Gigs afin de proposer des forfaits de données sur la plateforme eSIM Marketplace.



Conçu pour offrir une flexibilité maximale, le M7 est désimlocké et compatible avec les cartes SIM physiques ainsi que les eSIM de fournisseurs tiers, offrant aux utilisateurs la possibilité de choisir des forfaits locaux ou internationaux selon les besoins du voyage.