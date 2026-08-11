TP-Link associe la puissance du WiFi 7 Mesh à la liberté de la 5G

TP-Link lance le Deco BE25-5G, une nouvelle solution réseau qui combine les performances du WiFi 7 Mesh et la flexibilité de la connectivité mobile 5G.

A la fois modem 5G et système WiFi Mesh, ce nouveau produit permet de bénéficier d’une couverture étendue et performante où que vous soyez, en France comme à l’étranger. En cette période estivale, il constitue une solution idéale pour les résidences secondaires, maisons de vacances ou gîtes. Grâce à sa technologie Mesh, il couvre de grandes superficies là où un simple routeur 5G nomade atteint rapidement ses limites.

Le Deco BE25-5G (399,90 €) s’adresse également aux familles situées dans des zones blanches ou mal desservies, en leur offrant une connexion performante et une couverture capable de s’étendre à l’ensemble du logement. Les utilisateurs ne pouvant se permettre la moindre interruption peuvent s’en servir comme solution de secours afin d’assurer la continuité de service en cas de défaillance de la connexion principale. Ce Deco BE25-5G offre, via une carte SIM non fournie, ainsi un accès à Internet haut débit partout, sans travaux d’installation ni dépendance aux infrastructures filaires.



TP-Link a conçu le Deco BE25-5G en prenant en compte le développement accéléré des usages numériques. La marque a donc intégré plusieurs technologies avancées à même de garantir des performances à toute épreuve. Le Multi-Link Operation (MLO), le 4K-QAM ainsi que l’optimisation des flux par AI-Roaming et sa capacité d’auto-apprentissage permettent d’améliorer la vitesse et la stabilité des connexions. Grâce à son WiFi 7 bi-bande, il délivre des débits pouvant atteindre 3,6 Gbit/s, parfaitement adaptés au streaming vidéo 4K, au cloud gaming, au télétravail et aux usages domotiques.

Le Deco BE25-5G répond également aux besoins des foyers comptant de nombreux appareils connectés. La gestion intelligente du trafic réseau assure une connexion fiable à chacun d’entre eux, même pour les tâches gourmandes en bande passante. Grâce à ses ports Ethernet multi-gigabit, le Deco BE25-5G permet également de connecter directement des équipements tels que des Smart TV, des consoles de jeux, des ordinateurs ou des NAS afin de bénéficier de performances optimales. Ses ports Ethernet 2,5 Gbit/s permettent de tirer pleinement parti des usages les plus exigeants, du gaming aux transferts de fichiers volumineux.

Cette dernière nouveauté de la gamme profite également de tout l’écosystème Mesh Deco existant. En s’associant à des modules complémentaires comme le Deco BE25, le système crée un réseau WiFi unifié qui élimine les zones blanches et assure une couverture homogène dans l’ensemble du logement, même sur de très grandes superficies (jusqu’à 600 m²). Les appareils se connectent automatiquement au point d’accès offrant le meilleur signal. L’utilisateur profite ainsi d’une expérience sans interruption, même lors de ses déplacements entre les différentes pièces de la maison, dans le jardin ou au bord de la piscine grâce à un module extérieur comme le Deco BE25-Outdoor. Cette compatibilité avec l’ensemble des modèles de la gamme permet de profiter de tous les avantages du réseau Mesh Deco à l’intérieur comme à l’extérieur, sans coupure.