Canicule : les indispensables Aiper pour prendre soin de votre piscine et de votre jardin

Alors que les fortes chaleurs mettent à rude épreuve les jardins et les piscines, Aiper accompagne les particuliers avec des solutions innovantes pensées pour simplifier leur quotidien.

Avec Aiper Experts Duo, sa gamme de robots de piscine performants, et IrriSense 2, son système d’irrigation intelligent dédié à l’entretien du gazon, la marque propose une approche complète pour profiter pleinement de son extérieur : une piscine toujours prête à accueillir les moments de fraîcheur et une pelouse préservée malgré les températures élevées. Grâce à des technologies intelligentes et une utilisation simplifiée, Aiper permet de réduire les contraintes d’entretien tout en conservant un jardin et un espace piscine impeccables, même au cœur de l’été.

Lorsque les températures grimpent et que les envies de baignade se multiplient, la piscine devient un véritable refuge de fraîcheur. Mais en période estivale, son entretien peut rapidement devenir une contrainte : une fréquentation plus importante, l’accumulation de débris liés aux beaux jours et la nécessité de conserver une eau propre exigent une attention régulière. Pour permettre aux propriétaires de profiter pleinement de leur bassin, Aiper propose Aiper Experts Duo, une solution intelligente qui automatise l’entretien de la piscine grâce à l’association de deux robots complémentaires. Ensemble, ils assurent une surveillance et un nettoyage continus, afin de maintenir une piscine prête à accueillir les moments de détente, même pendant les périodes de forte utilisation.



Le Scuba V3 prend en charge l’entretien des parties immergées du bassin, du fond aux parois jusqu’à la ligne d’eau. Doté de l’intelligence artificielle cognitive Navium, il analyse son environnement et adapte ses déplacements grâce aux technologies AI Patrol Cleaning et Adaptive VisionPath, pour identifier les zones nécessitant une intervention et optimiser son parcours de nettoyage.



En parallèle, l’EcoSurfer S2 agit à la surface de l’eau en éliminant en continu les feuilles, insectes, pollens et autres particules flottantes avant qu’elles ne se déposent dans le bassin. Fonctionnant à l’énergie solaire, il maximise son autonomie grâce à la technologie SolarSeeker, qui lui permet de rechercher les zones les plus exposées au soleil, tandis que son système DebrisGuard limite le retour des déchets collectés dans l’eau. Avec Aiper Experts Duo, les propriétaires disposent d’une solution complète pour faire face aux exigences de l’été : une piscine plus facile à entretenir, moins d’interventions manuelles et davantage de temps pour profiter de chaque baignade.

Aiper Experts Duo est disponible au prix de 1298 € sur Amazon. Cette solution associe le Scuba V3 et l’EcoSurfer S2 pour un entretien global du bassin, de la surface jusqu’au fond. Chaque robot peut également être acheté individuellement, permettant aux utilisateurs de choisir la solution la plus adaptée à leurs besoins. Le Scuba V3 est disponible au prix de de 899 € au lieu de 1099 € sur Le site officiel d’Aiper. L’EcoSurfer S2 est disponible au prix de de 339 € au lieu de 399 € sur Le site officiel d’Aiper.