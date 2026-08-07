Netflix diffusera en direct une présentation de GTA 6 le 27 août. Un aperçu de jeu placé derrière le paywall d’un service de streaming ?

En voilà une nouveauté ! La plateforme de streaming Netflix s’est associée à Rockstar Games pour proposer « un aperçu étendu » du jeu vidéo sans doute le plus attendu de tous les temps : Grand Theft Auto 6. Et cet aperçu sera réservé exclusivement aux abonnés Netflix.

Le géant du divertissement a annoncé que le flux en direct sera disponible le jeudi 27 août à 21h00 (heure française). Cela reste sept semaines avant la sortie du jeu lui-même, prévue pour le 19 novembre.

Dans un article de blog, Netflix rappelle que lorsque la précédente version de GTA est sortie en 2013, l’entreprise commençait tout juste à se lancer dans les contenus originaux avec des séries comme House of Cards et Orange is the New Black.

La forme exacte que prendra cet aperçu étendu — ou sa durée — reste floue, mais il est probable qu’il ressemble à ce que les développeurs et éditeurs publient habituellement sur YouTube. En général, ce genre de vidéo sert à susciter l’intérêt pour inciter à l’achat. Mais GTA 6 n’a pas vraiment besoin de cela. L’envergure de GTA est telle qu’un simple aperçu mérite d’être placé derrière un abonnement payant, où les gens payeront pour voir ce qu’ils payeront pour jouer deux mois plus tard. On devrait y découvrir de nombreuses séquences de gameplay, éventuellement des coulisses de production et peut-être des interviews avec les créateurs clés.

« Les révélations de Grand Theft Auto sont devenues des événements culturels à part entière. L’attente et l’engouement autour de Grand Theft Auto VI sont sans précédent, et nous sommes honorés que Rockstar Games se soit associé à nous pour dévoiler la suite de l’histoire de Grand Theft Auto en priorité aux membres Netflix », déclare Brandon Riegg, vice-président des séries documentaires et non-fictives chez Netflix. « Cela reflète ce que nous espérons que Netflix devienne : un endroit où le récit le plus ambitieux, quel que soit le média, peut trouver le plus grand public possible. »