Fairphone lance le nouveau Fairbuds XL

Fairphone présente le nouveau Fairbuds XL, la nouvelle génération de son casque audio modulaire primé et réparable.

Évolution directe de son prédécesseur, le nouveau Fairbuds XL améliore tous les aspects qui ont fait le succès du modèle original : un son plus riche, un confort accru et une durabilité encore meilleure. Grâce à de nouveaux transducteurs dynamiques de 40 mm, un réglage audio affiné et des matériaux améliorés, le Fairbuds XL offre une expérience d’écoute plus naturelle et plus détaillée. Son design repensé adopte une identité matérielle élégante alliant confort, durabilité et style. Le nouvel arceau intègre désormais un tissu en maille respirante, tandis que les coussinets d’oreille utilisent une maille douce de type « birdseye » pour un confort optimal, même lors de longues sessions d’écoute. Deux nouvelles couleurs, «Forest Green» et «HorizonBlack», font leur apparition, incarnant la nouvelle identité design de Fairphone, à la fois moderne et affirmée. Ce nouveau Fairbuds XL continue d’offrir l’aptX HD pour l’audio haute résolution en Bluetooth, ainsi qu’une connectivité multipoint permettant de passer facilement d’un appareil à l’autre. L’autonomie reste impressionnante, atteignant jusqu’à trente heures d’écoute continue.

S’appuyant sur les réalisations pionnières du modèle précédent, le nouveau Fairbuds XL est fabriqué avec environ 50 % de matériaux équitables et recyclés (en poids total). Il contient 100 % de matériaux rares recyclés dans leurs aimants de haut-parleur, plus de 90 % d’aluminium recyclé et plus de 80 % de plastiques recyclés, ainsi que du cuivre, du cobalt et de l’argent équitablement extraits (via des crédits). Assemblé dans une usine alimentée par de l’énergie solaire, il est également 100 % neutres en déchets électroniques, garantissant qu’une quantité équivalente de déchets est collectée et recyclée pour chaque paire vendue. Ce casque Fairbuds XL est disponible sur Fairphone.com et ainsi que chez certains opérateurs et revendeurs pour 249 €.