Fendi x Devialet, un mariage sonique et esthétique

Deux ans après le succès de la première collaboration pour la collection Homme Automne/Hiver 2024-25, la Maison FENDI et l’expert français de l’ingénierie acoustique Devialet poursuivent leur partenariat créatif avec le lancement de l’enceinte portable haute fidélité FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey.



Fruit de cette rencontre renouvelée entre luxe et haute technicité, cette nouvelle version de l’enceinte Devialet Mania — conçue par les ingénieurs de Devialet et lancée avec succès en 2022 — se pare aujourd’hui des codes FENDI dans une nouvelle édition noire et grise, alliant performance pure et héritage. Le monogramme bicolore iconique FF habille avec élégance l’enceinte, souligné par une poignée anthracite et un cerclage métallique noir aux reflets chromés. Signature ultime de cette collaboration, le logo Fendi orne le centre du woofer, affirmant le caractère exclusif et audacieux de cette pièce de design. Le textile acoustique enveloppant arbore le logo FENDI et vient parfaire cet objet d’exception.

Cette collaboration est née d’une vision partagée entre FENDI et Devialet : l’union de deux savoir-faire qui sublime l’expérience de l’art de vivre nomade. En associant l’audace créative de FENDI à l’excellence technologique de Devialet, les deux Maisons signent une pièce d’exception. Plus qu’une enceinte, FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey est le fruit d’un dialogue entre deux univers qui placent l’émotion, le design et l’innovation au cœur de leurs créations.

En écho à l’esprit moderne et innovant des collections FENDI, l’enceinte portable FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey s’impose comme une icône urbaine de design sonore à la pointe de la technologie. Véritable prouesse d’ingénierie, elle délivre son haute-fidélité à 360° grâce à une architecture unique et une technologie de cartographie acoustique propriétaire, capable d’adapter sa scène sonore à son environnement pour une restitution parfaite, en toutes circonstances.



Objet de collection, l’enceinte FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey offre une réponse en fréquence étendue de 30 Hz à 20 kHz. Elle délivre des basses profondes, physiquement perceptibles, et des aigus d’une clarté cristalline. Grâce à la technologie de calibration stéréo active (ASC), l’enceinte utilise quatre microphones et une intelligence embarquée pour cartographier son environnement en temps réel. Cette ingénierie permet d’ajuster instantanément la restitution sonore à son environnement, pour une immersion totale. Conçue pour accompagner les nouveaux nomades, elle est dotée d’une poignée ergonomique, d’une résistance aux éclaboussures (indice IPX4) et d’une autonomie allant jusqu’à 10 heures d’écoute sans fil. Livrée avec sa station de charge assortie, cette édition promet une expérience sonore ininterrompue, prolongeant chaque écoute en un moment d’exception.

L’enceinte FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey Edition est disponible dans une sélection de boutiques FENDI et sur le site fendi.com.