Hisense annonce l’arrivée du RGB Mini LED en France en 2026

Hisense annonce les grandes orientations de sa nouvelle gamme TV RGB MiniLED 2026, une évolution technologique majeure qui marque une nouvelle étape dans la stratégie haut de gamme de la marque.

Cette future génération viendra enrichir le portefeuille MiniLED avec une couverture complète des usages premium, du salon familial aux installations home cinéma les plus exigeantes.

La gamme RGB-MiniLED 2026 de Hisense couvrira des diagonales allant de 55 à 100 pouces, afin de répondre à l’ensemble des besoins du marché et viendra compléter le 116UX déjà présent depuis 2025. Elle s’articulera autour de deux nouvelles séries, les UR8S et UR9S, venant compléter la série UX, déjà connue et reconnue comme la vitrine technologique de la marque afin de faire rentrer cette technologie disruptive dans le salon des français.

Avec cette génération 2026, Hisense franchit un nouveau cap en matière de colorimétrie. La gamme RGB-MiniLED couvrira jusqu’à 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020, contre 95 % sur la génération 2025. Un gain significatif qui promet une reproduction des couleurs encore plus précise, naturelle et immersive.

Au cœur de cette nouvelle gamme, Hisense intègre le nouveau processeur Hi-view AI Engine RGB, pensé pour améliorer les performances à tous les niveaux. Plus rapide, plus puissant et plus intelligent, ce processeur optimise le traitement de l’image, la gestion de la luminosité, le contraste et les mouvements, de manière encore plus poussée. Les téléviseurs RGB-MiniLED 2026 bénéficieront également d’unenouvelle dalle “Anti Reflection” et “Glare Free”, conçue pour offrir un confort de vision optimal, quelles que soient les conditions de luminosité de la pièce.

Enfin, les modèles UR8S et UR9S seront “Tuned by Devialet” afin de garantir une expérience sonore immersive et puissante, parfaitement alignée avec les ambitions premium de cette nouvelle génération.

Le premier téléviseur de la nouvelle gamme RGB MiniLED de Hisense arrivera en France au début du second trimestre 2026. Un calendrier stratégique qui positionne cette nouvelle gamme comme pleinement prête pour les grands événements sportifs de l’année, et notamment la Coupe du Monde de la FIFA dont Hisense est le fier sponsor.